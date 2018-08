Compiti delle vacanze, i dieci libri più "sbirciati" sul web

I compiti delle vacanze: eccolo il vero "tormentone" dell’estate 2018 per i tanti studenti che, sotto l'ombrellone, dovranno trovare il tempo anche per svolgere gli esercizi di matematica ma soprattutto per leggere un bel po' di libri. Perché pare proprio che gli insegnanti, per così dire, più cattivi nell'assegnare i compiti - secondo un sondaggio di Skuola.net su 5mila ragazzi di medie e superiori - sono stati quelli di italiano: lo ha detto il 30% degli intervistati. Il loro cavallo di battaglia, certamente, sono i libri. E non pochi: il 40%, al rientro, dovrà infatti portare la relazione di almeno due testi (ma in alcuni casi il prof ha vivamente consigliato di arrivare a quattro); il 14% dovrà leggere tra cinque e otto libri; il 10% addirittura da nove in su. Inutile dirlo: in tanti sono già corsi sul web a cercare appunti e riassunti sulle letture da conoscere. Le più gettonate? Skuola.net , attraverso le ricerche effettuate dagli utenti nel proprio archivio durante il mese di luglio, ha stilato una classifica delle opere e degli autori più assegnati. Il vincitore? Senza dubbio Pirandello.

10. L’amico ritrovato - Fred Uhlman

Nella Germania degli anni Trenta, due ragazzi diventano grandi amici. Hans è ebreo, a differenza di Konradin: Fred Uhlman racconta, sotto una prospettiva diversa, le leggi razziali e l’Olocausto. L’amicizia tra i due, con il regime nazista e la guerra, è destinata a interrompersi.



9. Mastro Don Gesualdo - Giovanni Verga

Mastro-don Gesualdo, uno dei capolavori del verismo italiano, è incentrato sulla figura di Gesualdo Motta, che sceglie di dedicare la sua vita all'accumulo di ricchezze all'ascesa sociale, senza dare importanza agli affetti. Riesce nel suo intento, fino a diventare proprietario terriero e marito di una nobildonna. Ma, nonostante l'apparente successo, le sue scelte saranno la sua condanna.



8. Il cavaliere inesistente - Italo Calvino

Il romanzo, a carattere fantastico, fa parte della trilogia ‘I nostri antenati’. Protagonisti sono Agilulfo, il cavaliere inesistente (di fatto, un’armatura vuota), e un giovane appassionato e inesperto Rambaldo. I due sono paladini di Carlo Magno: il primo combatte per dovere, ma è ammirato da tutti i suoi compagni; il secondo, vuole vendicare la morte di suo padre, causata dall'argalif Isoarre.



7. Nel mare ci sono i coccodrilli - Fabio Geda

Attraverso il viaggio dall’Afghanistan all’Italia di Enaiatollah Akbari, durato 8 anni, è possibile capire i disagi, la violenza e il dolore che chi scappa da paesi poveri è costretto a subire prima di arrivare sulle nostre coste. E' il terzo libro di Fabio Geda, basato sulla reale storia di Enaiatollah, intervistato dall'autore.



6. I Malavoglia - Giovanni Verga

Il romanzo più conosciuto di Verga. Ambientato in una misera Aci Trezza, racconta la storia di una sventurata famiglia siciliana, le cui sfortune iniziano con la partenza di 'Ntoni, maggiore di 5 figli, come soldato, e di un cattivo affare conclusosi con il naufragio della barca Provvidenza, la principale fonte di sostentamento della famiglia. Nell'incidente rimane ucciso il padre, Bastianazzo. Nonno, madre e figli dovranno quindi riuscire ad andare avanti nonostante la miseria e i debiti.



5. Io non ho paura - Niccolò Ammaniti

Il piccolo Michele Amitrano, entrando in una casa abbandonata, scopre un fosso nascosto in cui c’è un bambino, Filippo. I due diventeranno amici. La verità, però, a poco a poco viene a galla: Filippo è stato rapito da una banda nella quale sembra avere un ruolo importante il papà di Michele. Per il bene dell’amico, quest’ultimo sarà disposto a rischiare grosso.



4. Il ritratto di Dorian Gray - Oscar Wilde

Un classico della letteratura inglese, che porta la firma del “dandy” più famoso di sempre, Oscar Wilde. Protagonista il giovane Dorian Gray che, grazie a un prodigio, rimarrà eternamente giovane e bello, mentre il suo ritratto mostrerà i segni della decadenza fisica e della corruzione morale.



3. Il barone rampante - Italo Calvino

Uno dei romanzi più amati di Italo Calvino. La storia del giovane e nobile Cosimo è di sicuro tra le più bizzarre della letteratura italiana: dopo aver litigato col padre per essersi rifiutato di mangiare una zuppa di lumache, salirà sugli alberi del giardino di casa promettendo di non scendere mai più. E riuscirà a mantenere la sua promessa.



2. Uno, nessuno e centomila - Luigi Pirandello

Vitangelo Moscarda, protagonista di una delle opere di riferimento della produzione di Luigi Pirandello, va incontro a una vera e propria crisi di identità quando gli fanno notare che il suo naso è leggermente storto. Inizierà a combattere una vera e propria battaglia contro le immagini che gli altri hanno di lui, “centomila” come gli occhi che lo guardano, fino a perdere la ragione.



1. Il fu Mattia Pascal - Luigi Pirandello

Mattia Pascal fugge dal paese natale per vivere una nuova esistenza nelle vesti di Adriano Meis. Dopo qualche tempo, torna con l'intenzione di vendicarsi dei torti subiti, ma si accorge che tutto è cambiato e si ritrova invischiato in una situazione paradossale. Decide quindi di continuare a vivere alienandosi dalla società.