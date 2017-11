Compiti delle vacanze, ecco i consigli last minute per recuperare tempo

Non tralasciare le materie difficili - Il consiglio è dedicarsi alle materie in cui ci sono state più difficoltà durante lo scorso anno scolastico. Ad esempio, quelle in cui si è stati salvati dal debito in sede di scrutinio. In primo luogo, perché conviene recuperare più nozioni possibile proprio su questi argomenti, per non rischiare di trovarsi di nuovo indietro; poi, perché i professori tendono a verificare il vostro andamento proprio sulle materie su cui siete più deboli.



Meglio essere sinceri - E se non si riuscisse a completare tutto il carico di esercizi? Meglio arrivare dove si riesce, al massimo delle proprie possibilità, ed essere sinceri con il professore, senza ricorrere a copiature massive.



Usa internet, ma non copiare - I professori, infatti, spesso si accorgono di quando uno studente fa copia incolla di esercizi e traduzioni da internet. Spesso infatti si cade in errori banali che poi non si riescono a spiegare, o si usano espressioni di cui non si conosce neanche il significato. Sicuramente internet può aiutare a velocizzare i tempi di studio, ma va usato con intelligenza: non deve sostituire il libro di testo e non deve essere solo una fonte da cui copiare.



Mappe, riassunti e appunti: un valido aiuto - Se avete appunti o schemi degli argomenti da ripassare, studiare su quelli vi aiuterà a memorizzare. Inoltre, fare delle mappe concettuali dopo aver letto i testi da studiare renderà più facile focalizzare i punti importanti riducendo il tempo da dedicare ai compiti per le vacanze.



Studio di gruppo - Dopo tutte queste settimane passate lontano dai propri compagni di classe, è arrivato il momento di incontrarsi di nuovo. Perché non approfittare degli ultimi giorni di vacanza per passare un po’ di tempo insieme? Un’ottima occasione per ripassare e completare i compiti dandosi una mano l’un l’altro. Si tratta di organizzare un gruppo di studio un po’ particolare in cui, prima di vedersi, ci si divide il carico di compiti da svolgere per metterlo in comunione con gli altri. Insomma, ognuno avrà svolto una parte di compiti per velocizzare ed aiutare gli altri del gruppo.