Compiti delle vacanze: 9 studenti su 10 non li hanno finiti

Manca poco più di una settimana alla campanella di inizio e gli studenti? Tutti ai posti di combattimento? Per niente. I ragazzi non sono pronti al rientro e non perché si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza. Circa 9 su 10 ammettono di non aver ancora finito i compiti per le vacanze. Addirittura, 3 su 5 del campione complessivo si sono fermati a metà o meno, oppure non li hanno fatti proprio. Tra i 1500 intervistati, c'è stato anche chi ha spudoratamente copiato e il suo mezzo preferito è stato il web. In ogni caso Italiano e Matematica si aggiudicano la medaglia d'oro come materie "rovina vacanze". I dati di un'indagine di Skuola.net .

MA QUALE COMPITI, È ESTATE PER TUTTI. O NO? - Poco più di 1 ragazzo su 10, per l'esattezza il 13%, si è rimboccato le maniche durante i mesi più caldi terminando i suoi compiti per le vacanze per tempo. Tutti gli altri non ce l'hanno fatta, anche se non è detta ancora l'ultima parola. Infatti, manca ancora qualche giorno al back to school e forse il 28% di chi si è fermato al 75% del suo lavoro può ancora tentare di arrivare al traguardo. Deve rimboccarsi un po' di più le maniche 1 studente su 4 che, se vuole davvero finire i suoi compiti dovrà terminare la metà che gli resta. Poco può fare Il 21% dei ragazzi che, per niente aiutato a concentrarsi dal sole e il mare, ha svolto solo una piccola parte del suo carico, mentre il 19% non solo non ha aperto libro durante le sue vacanze, ma confessa di non essere nemmeno intenzionato a farlo in questi giorni. Maschietti più pigri delle ragazze: sono loro ad essere in una percentuale superiore alla media tra coloro che confessano di non essere intenzionati a fare i compiti.

IL POPOLO DEI COPIONI - Riprendere il ritmo scolastico sarà dura, specie per coloro che ammettono di aver copiato i compiti fatti, ossia il 46% di chi li ha svolti, anche se solo in parte. Ad aver fatto un copia e incolla bello e buono è stato il 4%, mentre il 7% l'ha fatto per la maggior parte. Con un briciolo di morale in più, il 35% ha copiato, sì, ma solo una piccola parte del lavoro.

GRAZIE INTERNET! - Il web è il complice principale dei copioni. Tra coloro che ammettono di aver cercato un aiuto per poter svolgere i compiti per le vacanze più velocemente, il 54% lo ha trovato da internet. Seguono i metodi tradizionali: amici e compagni di classe (31%) e libri cartacei (9%).

LE MATERIE ROVINA VACANZE - Tra le materie scolastiche, quelle che più delle altre hanno turbato le giornate d'estate degli studenti sono state italiano e matematica. Gli insegnanti della prima materia si aggiudicano la medaglia d'oro per aver caricato il 29% degli studenti. Tanto che 1 studente su 2 racconta di avere avuto tra i 2 e i 4 libri da leggere sotto l'ombrellone, e 1 su 5 addirittura tra i 5 e gli 8. Dopo italiano è il turno di matematica che ha ingrigito le giornate di sole del 27% dei ragazzi e nel vero senso della parola: il 37% del campione complessivo racconta di aver dovuto svolgere più di 50 esercizi della materia. Latino e greco sono state invece la ”bestia nera” del 17% degli studenti: il 12% del totale ha dovuto fare i conti con almeno 5 versioni e un altro 8% tra le 15 e le 20. Lingue straniere si aggiudica il quarto posto avendo contribuito ad appesantire l'estate dell'11% degli studenti: quasi 1 su 3 del totale degli intervistati ha raccontato di aver dovuto svolgere più di 50 esercizi della materia.