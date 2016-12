4 giugno 2015 Commissari esterni: conquistarli con il linguaggio del corpo Postura, camminata, sguardo: noi comunichiamo anche quando siamo in silenzio. La talent coach, Fiorella Pallas, spiega come fare colpo sui commissari esterni

Come ci muoviamo, come siamo seduti, come guardiamo chi abbiamo intorno: tutto di noi comunica, anche quando siamo in silenzio. Dovete sapere che il 55% della comunicazione viene effettuata in maniera non verbale. Perché è importante saperlo? Per iniziare a colpire positivamente i commissari esterni maturità 2015 ancor prima di iniziare l'esposizione della tesina. Come fare lo spiega la talent coach, Fiorella Pallas dal sito web Skuola.net.

#3. PARTIRE DALLA CAMMINATA

Immaginate già di essere al giorno del vostro colloquio orale di maturità. Il prof fa il vostro nome, tocca a voi affrontare la commissione maturità 2015. Vi dovete alzare e andare a sedervi di fronte a prof, ma come lo fate? Ebbene sì, già da quel momento potete iniziare a colpire positivamente i professori esterni che non vi conoscono. Il modo in cui camminerete per raggiungerli è importantissimo perché inizierete già da quel momento a comunicare che tipi siete, se avete paura e persino se siete preparati o meno. Una camminata lenta, a testa bassa, comunica una cosa diversa da una fatta con passo deciso e a testa alta. Ma quindi, in che modo dovete camminare per arrivarvi a sedervi di fronte alla commissione? "Appena il prof dirà il vostro nome - dice la Pallas - alzate e iniziate a contare i vostri passi. Il vostro sguardo sarà dritto a guardare il prof. Il vostro corpo e la vostra mente devono stare insieme".

#2. QUANDO SALUTATE SORRIDETE

"Anche se non avete voglia di sorridere - continua la talent coach - fatelo mentre dite il vostro 'buongiorno' alla commissione maturità 2015. Sembrerete più rilassati e vi farà acquisire dei punti soprattutto di fronte ai commissari esterni maturità 2015 che non potranno non rispondere a loro volta con un sorriso".