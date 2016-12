Come studiare nel modo giusto: 7 trucchi

16:39 - Siete preoccupati perché vi manca sempre il tempo per preparare la vostra interrogazione? Troppi libri da leggere e troppi appunti da consultare? Ecco 7 metodi per studiare davvero unici, grazie ai quali prepararsi per le prove scolastiche non sarà più così difficile, e ci si potrà ritagliare un po’ di tempo per se stessi. Lo riporta Skuola.net

#7. Trovate un obiettivo

A scuola, come nella vita, è importante soprattutto fissare degli obiettivi da raggiungere, per ottenere delle soddisfazioni maggiori. Avere in mente un punto d’arrivo è molto stimolante e puoi aiutarvi a ottenere i giusti risultati.

#6. Abbiate fiducia in voi stessi

Credere in se stessi è il primo metodo di studio efficace per superare al meglio gli esami. Le prove sono sempre tante e imminenti, ma con un metodo per studiare adatto e la giusta dose di autostima riuscirete ad affrontare il vostro studio in modo più sereno, senza perdere tempo. Anzi, ne guadagnerete!

#5. Decidete cosa studiare e stabilite traguardi precisi

Per imparare a studiare bene ed evitare di non perdere troppo tempo in chiacchiere, è fondamentale pianificare gli argomenti e le pagine studiare, giorno per giorno. Non perdete tempo dietro ogni singola parola del vostro libro, provate a individuare dei punti chiave e focalizzatevi su questi. Alla fine i risultati si vedranno.

#4. Cercate di essere attenti e interessati

Studiare bene non significa soltanto riuscire a leggere un libro intero in un solo giorno. Lo studio è anche apprendere per bene quello che avete ascoltato a lezione. Se durante le lezioni prestate attenzione al prof e scrivete gli appunti in maniera intelligente, con un metodo per studiare preciso e meticoloso, quando ci ritornerete sopra andrete più spediti e il vostro tempo sarà ottimizzato al meglio.

#3. Verificate le vostre conoscenze

Tra i metodi per studiare più utili c’è quello di fissarsi delle scadenze per verificare quanto si è appreso nello studio. Ogni tanto, durante la preparazione dell’esame o dell’interrogazione, fermatevi e fatevi qualche domanda, una specie di test per rendervi conto se state acquisendo quello che state leggendo o appuntando.

#2. Trovate lo spazio giusto per studiare

Magari non ci avete ancora fatto caso, però avere un luogo adatto per studiare è fondamentale per la preparazione e per lo studio. Imparare a studiare nel modo giusto e soprattutto nello spazio adatto è direttamente proporzionale al vostro rendimento finale, e come sempre è tra le soluzioni migliori per ottenere il massimo in poco tempo, risparmiandone parecchio.

#1. Evitate le di ridurvi all’ultimo momento

Quanti di voi gli ultimi tre giorni prima dell’esame si mettono a studiare tutto lo scibile possibile e immaginabile? Ecco, questo metodo di studiare non è proprio il migliore, starete ore interminabili ad apprendere qualcosa che, con ogni probabilità, dimenticherete il giorno successivo. Alla fine vi renderete conto di aver speso tanto tempo e di non aver guadagnato poi così tanto.