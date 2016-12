Come funziona l'ammissione alla maturità?

In queste ultime settimane gli studenti stanno facendo di tutto per avere la sufficienza in tutte le materie per essere ammessi agli esami finali delle scuole superiori. Infatti, come spiega Skuola.net , non c’è scampo: per essere ammessi bisogna ottenere il tanto desiderato 6.

I REQUISITI - Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni che hanno raggiunto una votazione finale non inferiore al 6 in ogni materia o gruppo di materie valutate con un unico voto. Anche il voto in condotta non deve essere inferiore alla soglia del 6.



COME SI DECIDE - In caso sia stata ottenuta la sufficienza in tutte le materie, non ci sono dubbi: il candidato è salvo e potrà partecipare agli esami. Nel caso in cui, però, lo studente si ritrovi anche un solo voto inferiore al 6, è il consiglio di classe a dover prendere la fatidica decisione. Il preside, secondo regolamento, ascolta le posizioni dei vari professori e in seguito si svolge la votazione per l’ammissione o la non ammissione agli esami per l’alunno.



LA VOTAZIONE - Se l’esito della votazione dovesse risultare positivo, il candidato potrà svolgere gli esami, perché tutte le insufficienze passeranno a 6. Nel verbale saranno riportate le motivazioni della scelta. Se invece durante la votazione non emerge una maggioranza, prevale la parola del Presidente del consiglio di classe – solitamente il dirigente scolastico - che sarà determinante per l'ammissione agli esami di Stato. Nessuno dei prof può astenersi dal voto. Infine, nel caso in cui la maggioranza sia di parere negativo, non si è ammessi all'esame anche con un solo voto insufficiente. E purtroppo non esiste, come negli anni scolastici precedenti al quinto, la sospensione di giudizio.