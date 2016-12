Come comprare libri usati senza rimanere fregati

5. Occhio all’edizione

Non basta che il testo scolastico corrisponda per titolo e autore a quello indicato nella lista ritirata in segreteria o in cartoleria. Importante, infatti, è verificare l’edizione. Spesso, infatti, l’ultima edizione di un testo non corrisponde esattamente a quella precedente: correzioni e aggiornamenti vengono inseriti anno dopo anno. E senza l’edizione esatta sul banco, diventa difficile tenere il passo con il resto della classe.



4. Evita di comprare libri a metà

Molti testi sono composti da più tomi, o includono inserti e materiale multimediale aggiuntivo. E’ quindi necessario controllare che tutti questi elementi siano presenti all’appello nel momento dell’acquisto. Non è infatti consigliabile avere a casa il tomo della teoria rimanendo senza quello degli esercizi: anche perché, per procurarvi anche quest’ultimo in un secondo momento, probabilmente dovrete ricomprare l’intero pacchetto.



3. Controlla le pagine

100, 101, 108. C’è qualcosa che non va! Non sono pochi gli studenti a cui è capitato di rendersi conto che il libro usato appena comprato aveva delle pagine mancanti. Qualcuno, infatti, per cercare di far apparire il testo meno usurato, strappa le pagine più rovinate prima di venderlo. Quindi prima dell’acquisto, è bene controllare il libro pagina per pagina!



2. Compra libri, non opere pseudo-futuriste Anche se usati, i libri devono permettere allo studente di leggere in modo chiaro tutte le pagine. Meglio evitare di acquistare testi che il precedente proprietario ha scambiato per una sorta di tela su cui sfogare la sua vena artistica a suon di evidenziatori e pennarelli. I libri scolastici non devono ispirarsi al futurismo!



1. Puoi anche farteli prestare

Oltre ad acquistarli, preferibilmente in mercatini e/o cartolerie che prima di metterli in vendita fanno uno scrupoloso check del testo, una valida alternativa può essere chiedere i libri in prestito o in comodato d’uso. Per quanto riguarda la prima opzione, si può chiedere ad amici o parenti i libri usati, ovviamente seguendo sempre i consigli precedenti: anche in famiglia potrebbe esserci un’artista dell’evidenziatore. Per quanto riguarda il comodato d’uso, invece, è una pratica che solo alcune scuole offrono. Consiste nel dare allo studente in prestito gratuitamente i testi a inizio anno scolastico. A fine anno poi, lo studente deve restituirli in ottimo stato, pena una sanzione. Quindi informati, magari la tua scuola adotta questa pratica!