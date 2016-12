Coinquilino perfetto: dieci cose di cui ti innamorerai

#1 Ama pulire

La più scontata risiede nel fatto che il coinquilino perfetto sia un amante della pulizia: quando non sa cosa fare, pur di non stare con le mani in mano si mette a pulire nei luoghi più reconditi della tua casa senza che tu necessiti di chiedergli di fare nulla. Il risultato è che la tua casa è sempre uno specchio e -spesso, ma mi raccomando non approfittare del coinquilino perfetto come tuo schiavo- tu non avrai praticamente alzato un dito.



#2. E' un ottimo cuoco

Il coinquilino perfetto sa cucinare più o meno tutto: dal minestrone della nonna alle lasagne. Ed è un compratore molto saggio e attento: sa quali sono i prodotti di stagione, in che supermercato si spende meno a parità di qualità… Insomma, nei tuoi giorni no potrai sempre contare sulla sua buona cucina (il che non guasta assolutamente).



#3. E' di compagnia (il giusto)

Il coinquilino perfetto sa quando è il momento giusto per tenerti compagnia: quindi se ti propone una serata casalinga insieme puoi stare ben tranquillo che non passerà la sera staccato al telefono rispondendoti a monosillabi o attaccato a Skype per videochattare. Il c.p. sa esattamente come godere di una serata tra coinquilini!



#4. E' più grande e frequenta la tua facoltà

Opzionale ma sempre fattore gradito, il coinquilino perfetto deve essere un anno o due più grande: conosce la città e sa indirizzarti. Meglio ancora se è uno studente della tua facoltà: potrà aiutarti con gli esami, passarti gli appunti di cui hai bisogno e magari anche i libri.



#5. E' riservato

Conosce il valore degli spazi e del tempo adatto: se stai studiando difficilmente verrà a disturbarti per una stupidaggine, e altrettanto difficilmente si farà i fatti tuoi o avrà poco tatto nel chiederteli.



#6. E' ordinato

Il coinquilino perfetto è metodico e sa come organizzare la casa: ha catalogato tutte le bollette, i contratti, tiene il conto delle spese di casa… Insomma, si occupa DAVVERO della gestione delle cose, in maniera tale che la casa sia funzionale per tutti.



#7. E' comprensivo

Hai un esame il giorno dopo e non sei riuscito a lavare i piatti? Il coinquilino perfetto capisce la tua situazione e non ti rimarca il fatto che tu non faccia mai nulla: ovviamente questo non vuol dire che sia uno zerbino. Anche lui a volte ti rimarcherà se sbagli o non fai le cose come dovresti… E la cosa ti farà sentire talmente in colpa da spronarti ad essere sempre più attivo nella gestione dell'economia domestica.



#8. Fa sport

Hai notato una prominente pancetta che straborda quando cerchi di chiudere la lampo dei jeans? Forse sarebbe il caso di iniziare a muoverti un po'. (No, la strada camera-cucina non conta come attività aerobica). Cosa c'è di meglio di un coinquilino atletico che ti coinvolge nelle sue attività?



#9. Ha una vita sociale abbastanza (non troppo) attiva

Non è un festaiolo che rientra in casa tutte le notti alle 5 del mattino ubriaco marcio, ma ha tanti amici, e conosce tanti eventi e locali in giro per la città: se non sai cosa fare, è sicuramente un punto di riferimento ed un appoggio su cui fare affidamento.



#10. Soprattutto... Sorride

Abitare con una persona positiva è la base per essere contento di rientrare a casa: il coinquilino perfetto per eccellenza è una persona allegra e propositiva, in pace con sé stessa e con gli altri: se vuoi diventare il coinquilino perfetto, quindi, inizia a sorridere!