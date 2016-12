Cocco dei prof? Ecco come si fa

16:18 - Non attirano le simpatie dei loro compagni, ma sono molto bravi a farlo con quelle dei prof. Sono i cosiddetti "cocchi" che, diciamo la verità, in fondo invidiamo un po' tutti: riescono a ottenere voti alti con minimi sforzi, non vengono quasi mai rimproverati ed escono indenni da qualsiasi cosa combinino. Ma come fanno? In realtà, come spiega Skuola.net, secondo diverse ricerche, dagli Stati Uniti alla Turchia, potrebbero solo aver indovinato che tipo di persona volevano trovarsi davanti gli insegnanti e lo sono diventati. Infatti, stando a queste ricerche, impiegheremmo solo qualche secondo per dare un'etichetta a chi vediamo per la prima volta.

Esattamente 5 secondi, poco più di un battito di ciglia. Secondo diversi ricercatori, dividiamo le persone che incontriamo in 8 categorie: l'affidabile, il ricco, il promiscuo, l'intelligente, il leader, la persona di successo, quella che è sulla strada della promozione (sia al lavoro che a scuola) e quella avventurosa. Ora bisogna solo rispondere a questa domanda prima di capire come diventare il cocco del prof: in quale di queste categorie potrebbe rientrare il suo studente modello?



#1. L'AFFIDABILE

In realtà per diventare un vero cocco che si rispetti, bisognerebbe possedere questa caratteristica indipendentemente dalle altre. O almeno far sembrare di possederla. Quindi no a look trasandati e sì alla cura dell'ordine. Inoltre è fondamentale arrivare puntuale già dal primo giorno. E poi i ricercatori dell'Università di Princeton hanno notato come gli intervistati modificassero l'etichetta data alle persone viste per la prima volta con il trascorrere del tempo. L'affidabilità era l'unica caratteristica a non cambiare una volta data.



#2. IL RICCO

Il prof è snob e con la puzza sotto al naso? Meglio giocare la carta dello studente proveniente da una famiglia agiata. Come? Curando il look nei minimi dettagli: nemmeno un capello deve essere posto e l'abbigliamento è meglio che sia di marca. In particolare, uno studio tedesco ha notato che ad essere etichettate come ricche erano le persone che indossavano soprattutto capi Lacoste e Tommy Hilfiger. Ma attenzione a non fingere mai di possedere qualcosa che in realtà non si ha.



#3. L'INTELLIGENTE

Che non è sinonimo di saccente. Uno studio della Loyola Marymount University ha dimostrato che a essere categorizzate intelligenti non sono le persone che sanno più cose, ma quelle che appaiono più sicure di sè e che guardano l'interlocutore fisso negli occhi. Insomma, vietato abbassare lo sguardo davanti al prof, ma mai dire cose a sproposito: anche le parole hanno il loro peso.



#4. IL PROMISCUO

In realtà nessun prof vorrebbe trovarsi ad avere a che fare con uno studente promiscuo, quindi bisogna evitare assolutamente di non sembrarlo. Secondo uno studio inglese, una persona è più facile che sia etichettata in questo modo se lascia parecchia pelle scoperta e se mostra i suoi tatuaggi.



#5. IL LEADER

Il prof ama i botta e risposta brillanti con gli studenti? Allora è probabile che il suo studente modello sia il leader, quello che spicca in tutte le situazioni e ne esce vittorioso. Come sembrarlo? Rasando la testa a zero. Già, sembra assurdo, eppure gli intervistati di uno studio dell'Università della Pennsylvania era più facile che etichettassero come leader le persona calve rispetto quelle con tanti capelli.



#6. LA PERSONA DI SUCCESSO

Se si pensa che il prof non abbia di certo il debole per gli "ultimi", meglio non sembrarlo. In questo senso aiuta a dare l'idea di essere un tipo in gamba, già instradato verso il successo, l'abito elegante. Ovvio che a scuola non ci si può andare indossando un vestito su misura, ma si può comunque dare al look quel tocco di eleganza che potrebbe aiutare a entrare nelle grazie dell'insegnante. Parola di uno studio turco.



#7. LA PERSONA SULLA STRADA DELLA PROMOZIONE

Se vuoi anche dare l'idea di essere il primo della classe, uno studio canadese ti suggerisce, ancora una volta, di puntare sul look. L'eleganza non porta solo a pensare che tu sia un tipo di successo, ma anche che tu sia già sulla buona strada per essere promosso.



#8. L'AVVENTUROSO

Il prof potrebbe apprezzare uno studente amante del rischio? Stavolta non occorre solo curare l'abbigliamento, ma anche l'andatura. Secondo uno studio dell'Università di Durham, gli intervistati etichettavano come estroverse e avventurose le persona che camminavano in maniera calma, mentre come nevrotiche quelle che invece avevano un'andatura più veloce.