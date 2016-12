28 agosto 2015 Cinque tragiche situazioni da ritorno a scuola Nelle prossime settimane tantissimi studenti italiani torneranno a scuola. Per loro saranno molte le situazioni odiose da affrontare, dalla sveglia presto alle interrogazioni di matematica

Il giorno tanto odiato sta per arrivare: i ragazzi di tutta Italia stanno facendo il countdown del ritorno tra i banchi. Perché presto la scuola ricomincerà e compiti e interrogazioni torneranno ad occupare tutti i loro pensieri. Ma oltre al fatto in sé che, diciamo la verità, è già drammatico, si saranno alcune situazioni particolari che rincareranno la dose. Skuola.net svela quali sono le 5 tragiche cose che gli studenti reduci dalle vacanze non riusciranno a sopportare facilmente quando torneranno a scuola.

#1 SVEGLIARSI PRESTO - Dimenticate le ore passate a dormire. Scacciate dalla mente le lunghe mattinate in cui siete stati a poltrire nel letto a girarvi tra le lenzuola. Da quando inizierà di nuovo la scuola i vostri peggiori nemici saranno le prime luci del giorno e l'odioso suono della sveglia, che vi riporteranno sulla terra facendo svanire i vostri migliori sogni.

#2 ESSERE INTERROGATI - Quanti giorni passeranno prima di quella mattina in cui il vostro prof deciderà di fare qualche prova intermedia, qualche interrogazione settimanale e sondare la vostra preparazione? Dite la verità, state già immaginando la scena di voi che vi nascondete sotto al banco per sfuggire all'occhio investigativo del vostro insegnante che, oh sì, vi beccherà ragazzi, e vi coglierà impreparati.

#3 RESTARE A CASA PER STUDIARE - Il ritorno a scuola è purtroppo anche il momento in cui finiranno le ore di svago. Il suono della campanella segnerà la fine della vostra vita sociale e da quel momento in poi la maggior parte del vostro tempo dovrà essere usato per studiare, ripassare appunti e leggere i libri per il prossimo compito in classe.

#4 TROVARE DELLE GIUSTIFICAZIONI ALLE INSUFFICIENZE - “E se poi l'interrogazione di matematica o filosofia va male cosa racconto a mamma e papà?”. Queste ed altre domande stanno già affollando la vostra mente? Ebbene ragazzi, sono i primi segni dell'imminente ritorno tra i banchi. Speriamo non vi succeda mai, ma se l'interrogazione non dovesse andare proprio bene dovrete ingegnarvi alla grande per evitare la ramanzina dei vostri genitori. Si, sono vere preoccupazioni!