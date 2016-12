Cinque motivi per cui vorresti un Minion come compagno di banco

16:34 - Trovare un compagno di banco che sia perfetto sotto ogni punto di vista è davvero un’impresa ardua. Specie perché, spesso, i posti in classe vengono assegnati dai prof. La domanda, quindi, sorge spontanea: “come dovrebbe essere il compagno di banco ideale?” La risposta è semplice: dovrebbe essere un Minion. Ecco, infatti, 5 motivi per cui vorresti un Minion come compagno di banco segnalati da Skuola.net

#1 SONO SEMPRE FELICI

Purtroppo non sempre a scuola si è felici e può capitare di avere una giornata no. Ecco perché è importante avere un compagno di banco che vi sappia tirar su di morale. Un Minion, con la sua perenne allegria, è quindi il compagno di cui non potete fare a meno in questi momenti.



#2 SANNO RENDERE DIVERTENTI LA RICREAZIONE

A ricreazione, è importante riuscire a “staccare la spina” per poter affrontare al meglio il resto della giornata. Ecco perché un Minion è il compagno adatto per l’occasione. Se poi usate fate merenda con una banana, il divertimento è assicurato.



#3 SANNO FARSI AMARE

Voler bene al proprio compagno di banco non è così scontato. Anzi, può capitare a volte che si arrivi addirittura ad “odiarlo”. Un Minion, invece, sa come farsi amare. Se siete degli studenti “super-cattivi” in cerca di assistenti, non potrete non volergli bene.



#4 SANNO RISOLVERE VELOCEMENTE I PROBLEMI

Avere un compagno di banco che sappia risolvere al volo i problemi è fondamentale. Soprattutto durante i compiti in classe. Un Minion, infatti, potrebbe avere un’idea geniale per farvi andar bene nonostante abbiate studiato poco. Ricordate solo che un Minion è alquanto maldestro e, quindi, potreste ritrovarvi comunque con un 2 al compito.



#5 SANNO COME DIVERTIRSI

Tutti sanno che a scuola ci sono un sacco di occasioni per divertirsi ed è fondamentale avere la compagnia giusta in questi momenti. E chi, meglio di un Minion, sa come sfruttare queste occasioni? State solo attenti, magari, a non festeggiare il vostro compleanno in classe. Potreste ritrovarvi polverizzati come Dracula…