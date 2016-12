Cinque frasi che ti faranno bocciare all'esame

Il carico di tensione prima di entrare in aula ti fa sentire come Clint Eastwood in un film western. E proprio tutta questa ansia ti può portare a cadere in trappola pronunciando una delle frasi peggiori che puoi dire in sede di esame. Di fronte ad uno di questi interventi vedrai il colorito del volto del tuo professore mutare da roseo a vermiglio, le vene del suo collo iniziare a gonfiarsi e pulsare e i suoi canini allungarsi. Insomma, rischi di trovarti in una situazione davvero pericolosa e, a confronto, le leggende su "Mary nello specchio" sembreranno fiabe di unicorni e castelli di zucchero. Vediamo insieme quali sono 5 frasi da non pronunciare mai durante un esame. A meno che tu non voglia essere bocciato. L'articolo di Skuola.net .

#5. Questo non era in programma

Quando ti succede è sgradevole. E, bada bene, rimarcare il fatto che la valutazione della tua preparazione rischia di basarsi su qualcosa che non dovevi studiare è un tuo diritto. Sii consapevole, però, che se in realtà non sai quella cosa a causa della tua negligenza, rischi di ritrovarti davanti a un mostro mitologico incattivito come un puma affamato. Perciò, prima di giocare questa carta, fai mente locale sul programma d'esame.





#4. È l'ultimo esame

Il fatto che tu abbia quasi finito non implica che tu possa andare all'esame senza aver aperto libro. Insomma, se hai basato l'intera interrogazione sul linguaggio dei segni evita di puntare alla carità del prof: rischi di vedere il tuo libretto universitario volare dalla finestra.





#3. Mi faccia un'altra domanda

Hai ottenuto un voto che non ti soddisfa e vuoi un'altra chance. È più che legittimo, peccato che, a volte, il professore prenda questa richiesta implorante come un guanto di sfida. E te la faccia pagare, chiedendoti una nota a piè di pagina di un argomento opzionale scritto in piccolo e in russo. E poi ti abbassi il voto.





#2. Ripetere "non capisco la domanda" per più di tre volte

Una volta va bene. Anche alla seconda può passare: in fondo ci sta che il professore si sia espresso in maniera sibillina. Ma la terza volta innescherà il suo l'embolo e ti prenderà dalla sedia per defenestrarti. "Come fa a non capire ora?!" Sarà il suo urlo di battaglia.





#1. Far intervenire il genitore

Al top della top five rimane il classico intervento da bordo campo del genitore che accompagna all'esame il figlio che viene abilmente bocciato. La scena potrà sembrare simile a un qualche Colossal del rango di Godzilla vs King Kong, o Megashark vs Mechashark, quindi potrebbe consentire di sedersi, afferrare delle patatine e godersi la scena. Tuttavia questo intervento eroico avrà come risultato il completo esilio dall'esame. Mai far intervenire un genitore all'esame. A meno che non si voglia richiedere il trasferimento.