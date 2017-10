Cernobbio, alle medie bocce al posto di educazione fisica | I prof? Gli anziani

Scambio tra generazioni - Come riporta il Corriere della Sera, la collaborazione tra la scuola e l’associazione sportiva sta già dando i suoi frutti. I giovani iscritti sono un centinaio, tutti ragazzini di prima media. Gli allievi si allenano nella struttura della bocciofila Nisciolano, nelle ore di scuola, sotto lo sguardo attento dei campioni più anziani. "I giovani nella nostra realtà sono pochi, è innegabile", dice il presidente dell'associazione, l’86enne Ernesto Bianchi. "Abbiamo pensato al progetto proprio per avvicinare i ragazzi a questo sport. Non parliamo di un gioco da osteria, ma di un’attività impegnativa e appassionante".



Un vero torneo - Tanta attività fisica, ma anche un’occasione per conoscersi. Concittadini vecchi e giovani si allenano, si scambiano esperienze, si divertono insieme. E alla fine del corso, non può mancare una festa. "Organizzeremo un torneo aperto anche alle famiglie, in modo che i genitori possano vedere cosa hanno imparato i loro figli", continua Bianchi. "La speranza è che almeno quattro o cinque ragazzi vadano avanti e scelgano di far parte del nostro gruppo".



Iniziative solidali - Mentre gli allievi fanno esercizio, i maestri non stanno a guardare. Su settanta tesserati della bocciofila Nisciolano, quaranta gareggiano a livello provinciale e regionale. E tra una competizione e l’altra, aiutano chi è meno fortunato. "Alleniamo un gruppo di ragazzi con disabilità psichiche e i risultati sono incoraggianti”, spiega il presidente. "Quello che otteniamo ci spinge a continuare e studiare nuove iniziative".