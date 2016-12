Caos borse di studio, 46 mila studenti restano senza un euro

16:47 - I conti non tornano, come riporta Skuola.net, in tempo di crisi aumentano gli studenti bisognosi della borsa di studio ma, di fatto, non aumentano i fondi, anzi. E così cresce l’esercito degli idonei, che rimarranno a mani vuote. Con buona pace del diritto allo studio.

1 SU 4 SENZA UN EURO - I dati, riportati dal Sole 24 Ore, parlano chiaro:il Miur ha stanziato 162 milioni di euro per le borse di studio del 2014 che si andranno ad aggiungere ai fondi stanziati dalle singole Regioni e alle risorse accantonate dagli Atenei dalle tasse universitarie. Una somma complessiva che si aggira sui 400 milioni di euro e che quest’anno verrà distribuita su 133.117 studenti aventi diritto, soprattutto per merito. Peccato che gli idonei siano molti di più, ben 179.284. Vale a dire che 46167 restano senza un euro, il 25% e quindi uno su 4. Lo scorso anno gli esclusi, sempre tra gli idonei, erano molto meno, circa 30mila. In un anno gli idonei senza borsa sono aumentati di circa il 35%. Come mai? Fondi ridotti e boom di richiesteper le borse di studio che, in molte Regioni, sono aumentate anche del 25%. Causa crisi, ovviamente.

AVENTI DIRITTO – E allora, in tempo di crisi e in un periodo in cui cresce la soglia degli esclusi pur avendo diritto alla borsa, si torna a parlare di controlli e verifiche su quanti, presentando dichiarazioni dei redditi più o meno mendaci tramite il modello Isee, tolgono il posto in graduatoria a chi ne avrebbe davvero diritto. E non sono pochi. Qualche esempio: appena un anno fa furono 340 i casi di irregolarità scoperti nel 2013 dalla Guardia di Finanza su 546 controlli complessivi sulle autocertificazioni degli studenti dei tre atenei capitolini. Tra loro anche una studentessa che dichiarava 19mila euro l’anno, senza fare menzione della villa con piscina.