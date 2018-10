Bullismo a scuola, quasi uno studente su 10 assiste a episodi contro i prof

È successo in una classe di una scuola superiore della provincia di Vicenza. Un’escalation di violenza che vede uno studente di 16 anni infierire contro un professore: il ragazzo inizia a insultare il docente, il quale si alza in piedi ma viene raggiunto dall’alunno e costretto in un angolo; il professore a quel punto prende la borsa in mano e cerca di allontanarsi. Ma, al grido di “bloccalo, non lasciarlo scappare”, lo studente e altri compagni provano a precludergli ogni via di fuga prima di lasciarlo andare.

Il filmato virale amplifica la gogna nei confronti del prof - A raccontare meglio di tutti questa storia nessun testimone in carne ed ossa ma un filmato, girato da alcuni compagni dell’aggressore in quegli stessi istanti, che in poco tempo si diffonde a macchia d’olio dapprima tra gli studenti dell’istituto per poi finire inevitabilmente sui social e, da qui, sugli smartphone dei genitori e dei docenti colleghi della vittima.



I fatti risalgono allo scorso anno scolastico ma l’indagine delle forze dell’ordine è giunta a conclusione solo alcuni giorni fa. Gli investigatori hanno visionato il video – in cui si distingue chiaramente la dinamica descritta – e raccolto diverse testimonianze, prima di denunciare il giovane bullo per violenza privata e interruzione di pubblico servizio, trasmettendo il fascicolo alla procura dei minori. Nel frattempo, il ragazzo è stato espulso dal preside della scuola. Sotto osservazione anche la posizione di un altro 15enne, possibile complice.



Bullismo ai danni dei docenti: casi isolati? La ricerca di Skuola.net - Ci troviamo, dunque, di fronte all’ennesimo caso di bullismo di uno studente contro un suo professore. Una situazione già ampiamente conosciuta e fotografata da una recente indagine di Skuola.net. In base ai racconti di 7mila ragazzi di medie e superiori si è così scoperto che quasi 1 alunno su 10 – il 7% - ha assistito a uno scatto d’ira di un proprio compagno che aveva come bersaglio il docente di turno.



La maggior parte delle volte – 55% - ci si è fermati agli insulti, ma in 1 caso su 3 (36%) c’è stato scontro fisico. Ma la cosa peggiore è che, quando accadono episodi del genere, gli altri studenti non intervengono. Anzi, molto spesso (lo dice il 27% degli ‘spettatori’) riprendono la scena con lo smartphone, proprio come a Vicenza. Solo in 1 caso su 5 (21%) la classe tenta di placare gli animi. Casi, fortunatamente isolati, che però devono far riflettere.