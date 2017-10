Brindisi, per un giorno i prof vanno a lezione dagli studenti

Uno scambio di ruoli



“Un’idea fantastica”. Il dirigente dell’Istituto Majorana ha commentato così l’iniziativa svolta nei giorni scorsi. Lo scopo, come lui stesso ha precisato, è stato quello di “mettere i docenti nelle migliori condizioni per poter apprendere, essendo affiancati da una persona - uno studente - pronto a dar loro consigli e seguirli passo dopo passo”. Oltre al tutor del corso, i docenti - provenienti da altre scuole - hanno potuto quindi godere delle conoscenze e dei suggerimenti dei ragazzi, magari più esperti nelle materie che hanno a che fare con l’informatica e la tecnologia. E, visto il successo dell’iniziativa, Giuliano ha già promesso di replicare il progetto anche in futuro. Gli alunni del Majorana sono quindi avvisati, in futuro dovranno essere pronti a 'risalire in cattedra’.



La reazione dei giovani tutor



“Quando mi hanno chiesto di fare da tutor ad un docente ho pensato che sarebbe stata una grande opportunità, non capita certo tutto i giorni”. Sara, studentessa del terzo anno dell'Istituto Majorana, descrive in questo modo l’esperienza che l’ha vista affiancare un prof. nell’apprendimento del coding. Nonostante la sua ‘alunna’ non fosse molto ferrata con il pc (“Ho prima dovuto spiegarle le basi - racconta - quindi all’inizio è stato un po’ un disastro”) è comunque molto contenta di aver fatto da tutor. Se infatti ai docenti è stato utile per l'apprendimento, per gli studenti l’iniziativa voluta da Giuliano è stata un’occasione per comprendere i meccanismi scolastici da un’altra prospettiva. “Ho capito la fatica e la pazienza – ha sottolineato la stessa Sara – che servono per far comprendere qualcosa ad altre persone, lo sforzo che ogni giorno compiono i professori nei nostri confronti”. Missione, dunque, compiuta e interscambio di competenze tra due mondi che non sempre dialogano alla perfezione.