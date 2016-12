9 ottobre 2014 Bill Gates docet:10 cose che la scuola non insegna La vita non è tutta rose e fiori e bisogna imparare a prendersi le proprie responsabilità, ammettere gli errori, apprezzare quanto i nostri genitori fanno per noi. Sono solo alcune delle 10 cose da sapere, che la scuola non insegna Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:54 - La vita non è tutta rose e fiori come può sembrare osservandola attraverso i muri ovattati della scuola. Imparare a prendersi le proprie responsabilità, accettare e ammettere i propri errori, apprezzare quanto i nostri genitori fanno per noi. Come scriviamo su Skuola.net, queste sono solo alcune delle 10 cose che la scuola non insegna, ma che si dovrebbero imparare il più presto possibile, parola di Bill Gates.

Regola 1: La vita è ingiusta: abituatevi!

Regola 2: Il mondo non si cura della vostra autostima, si aspetta che combinate qualcosa, prima di poterne gioire voi stessi.

Regola 3: Non si guadagnano migliaia di dollari all’anno appena finita la scuola. Non avrete telefono e auto aziendale prima di aver meritato questi privilegi.

Regola 4: Se pensate che la vostra insegnante sia dura con voi, aspettate di avere un capo.

Regola 5: Lavorare in una friggitoria non significa “abbassarsi”. I vostri nonni usavano una parola diversa per descrivere questa situazione: la chiamavano “opportunità”.

Regola 6: Se fate un pasticcio, non correte dai vostri genitori. Smettetela di piagnucolare e imparate dai vostri errori.

Regola 7: Prima della vostra nascita, i vostri genitori non erano così noiosi come lo sono ora!

Sono diventati così

per pagare le vostre bollette;

per pulire i vostri vestiti;

a furia di ripetere all’infinito quanto siete bravi e intelligenti.

Quindi, prima di salvare le foreste pluviali dai parassiti della generazione dei vostri genitori, iniziate a mettere in ordine la vostra stanza.

Regola 8: in certe scuole sono stati aboliti i voti e i giudizi e vi sono state date delle opportunità per essere promossi: non è così nella vita reale!

Regola 9: la vita non è divisa in semestri. L’estate non è un periodo di ferie. E sono molto pochi i datori di lavoro disposti ad aiutarvi ad essere assunti: è una vostra responsabilità.