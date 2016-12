Niente fumo nelle scuole e i maggiorenni protestano: "Perché noi no e i professori sì?"

12:50 - Più della metà degli studenti afferma che nella sua scuola non viene rispettato il divieto di fumo. Chi vuole trova il modo di continuare a fare la sua “pausa sigaretta” incurante dell’estensione del divieto anche ai luoghi all’aperto previsto dal disegno di legge presentato dal Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. Pochissimi i ragazzi che dichiarano di rispettare la norma, mentre in molti affermano addirittura di non limitarsi al fumo della sola sigaretta. È quanto emerge da un’indagine di Skuola.net che ha alzato non poche polemiche spesso provenienti proprio dagli stessi ragazzi. A scrivere al portale il suo disappunto, un utente all’ultimo anno delle superiori. Insomma, quali sono i limiti del divieto?

LO SFOGO DI UN MAGGIORENNE: PERCHÉ IO NON POSSO FUMARE E I PROF SI?

A diciotto anni, come tutti sanno, si acquisiscono doveri, responsabilità e diritti propri della libertà di un maggiorenne. Se si sbaglia, si pagano le conseguenze, ma si è comunque liberi di scegliere cosa fare: questo è il concetto base che accompagna i ragazzi che si affacciano alla vita adulta. Proprio in virtù di questa liberta uno studente di Skuola.net si sfoga parlando di un suo vizio, quello del fumo: "Faccio l'ultimo anno di liceo, sono maggiorenne e vaccinato. Vedere che il preside viene da me e mi tratta come un bambino ("spegnila") mi fa salire il nervoso." Se si è studenti, poi, si è studenti anche al quinto anno, quando si possono firmare le giustificazioni e la scuola non ha più la responsabilità di ciò che si causa a sé stessi. Ma per il fumo ora è diverso: i professori a cui è delegato il controllo si sentono in diritto di sgridare e multare uno studente, anche se a volte il discorso con un proprio pari cambia. Ed ecco che cominciano le disuguaglianze. Così continua il commento dello studente che sente di vedersi limitato nella propria libertà: "Soprattutto quando vedo professori, bidelli, segretari o comunque chi ‘lavora’ all'interno della scuola, che se ne frega di 'sta legge [...], e fuma a qualsiasi ora e in qualsiasi luogo."

QUALCHE PUNTO OSCURO NEL DECRETO

"La ricreazione è un momento per "ricaricare le pile", ognuno ha un suo modo per farlo (sempre che sia nei limiti), ed obiettivamente non c'è nulla di male nel fumare una sigaretta in cortile all'aria aperta durante una pausa." Così continua il commento dell'utente di Skuola.net. E non è l'unico a rivendicare il diritto alla pausa sigaretta, quando questa non sia nociva alla salute dei non fumatori. Insomma, bisogna fare chiarezza. Infatti la legge del 2003, meglio conosciuta come legge Sirchia, su cui si basa il DL sul divieto di fumo a scuola, fa riferimento ad un regolamento che “deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori”. In effetti, in questo caso le decisioni dei ministri non sono esplicite: è sicuro che i locali fumatori debbano avere delle caratteristiche ben precise, ma non è chiaro se sia proibito ad istituti come le scuole farne richiesta.

E LE SIGARETTE ELETTRONICHE?

Un'altro punto non chiaro è quello delle e-cig, le ormai note sigarette elettroniche. Posto che l'uso della sigaretta elettronica sia vietato ai minorenni e sia bandito dai locali scolastici, rimane un dubbio: se si è maggiorenni si può fumare la e-cig in cortile? Probabilmente l'intenzione dei ministri era quella di vietare "in toto" il fumo, ma il decreto non è chiaro su questo punto. L’avvocato Renato Guido, per esempio, dichiara che "è vietato l’uso delle sigarette elettroniche nei luoghi chiusi scolastici. Questo è l’unico spiraglio rimasto: i tabagisti possono fumare la sigaretta elettronica all’aperto data la mancata specificazione nel Ddl." Ma bisogna ricordarsi che "la violazione del divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nelle scuole è sanzionata con multe da 1000 a 6000 euro.” Ma se un prof senza una laurea in legge né grossa specializzazione in materia non avesse le idee chiare e firmasse uno di questi costosi verbali, come si può reagire?

I RICORSI, SPERANZE E DOLORI

In caso si voglia fare ricorso per una multa presa ingiustamente, continua l'avvocato: “Data la pubblicità enorme che si è fatta sui divieti di fumo, per i trasgressori all’interno e fuori dagli Istituti la contestazione della multa sarebbe alquanto complicata. Solo i fumatori di sigarette elettroniche che abbiano fumato negli spazi aperti hanno motivazioni difensive valide per il ricorso ”. Il ricorso al Prefetto, sostiene l'avvocato, deve essere presentato per iscritto e consegnato a qualsiasi ufficio degli Organi di vigilanza delle Professioni Sanitarie, o mandato per raccomandata all'Ufficio da cui dipende chi ha fatto il verbale. Bisogna indicare l'autorità alla quale si presenta, i dati di chi fa ricorso, il riassunto dell’accaduto con la data, i luogo, il numero del verbale e degli articoli violati e le motivazioni per le quali si vuole contestare il verbale. In più è necessario allegare la richiesta di annullamento, eventuali atti che avvalorino le proprie motivazioni, la data della richiesta e la firma. Insomma, il ricorso è un diritto di tutti, ma sembra proprio che la soluzione più semplice per gli estimatori del tabacco sia diplomarsi o smettere di fumare.