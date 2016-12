Sono presenti il Ministro Carrozza e il sindaco Marino per dare prestigio all’evento, oltre che il prefetto di Roma Pecoraro e il Governatore del Lazio Zingaretti. Le luci della ribalta sono chiaramente per il Ministro più in vista del momento, che prima invita gli studenti ad "essere ribelli e non accettare quanto viene proposto loro" e poi sul bonus Maturità abolito invita a far tacere le polemiche delle ultime ore. E Marino invece attacca sui test di medicina d’ingresso che “i quiz non sono il modo migliore per scegliere un medico”.

I RAGAZZI: “NON BISOGNA DARE FUOCO ALLA SCUOLA PER FARLA RISTRUTTURARE”

I veri protagonisti sono tuttavia gli studenti del Socrate. I quali sottolineano che la scuola dal 1971, anno dell’inaugurazione, non aveva subito ristrutturazioni e pertanto si trovava in condizioni di degrado, più volte denunciato in passato. Certamente non si aspettavano che un evento così drammatico cambiasse la situazione. Un ragazzo ricorda che "fa male sapere che la tua scuola è stata devastata da quattro compagni di scuola, che per quattro anni hanno condiviso con te lo stesso banco, gli stessi spazi". Una sua compagna sottolinea che noi siamo riusciti ad ottenere “quello che altri ragazzi stanno ancora aspettando, una scuola sicura e a norma. Speriamo che questo serva per dare impulso a un serio piano sull’edilizia a scuola”. E non hanno paura a ripetere questo appello di fronte al Ministro e alle altre autorità. Consapevoli che tra poche ore l'attenzione dei media, oggi presenti in massa, si sposteranno dal Socrate, gli studenti si sono appellati affinché le “autorità continuino l’impegno per migliorare le condizioni di tutti gli edifici in Italia così come è stato fatto col Socrate”.