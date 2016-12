foto Tgcom24 13:30 - Nonostante gli annunci ministeriali, le buone intenzioni ancora non hanno trovato piena applicazione. E anche dove ci sono le attrezzature, non è detto che siano usate: quasi il 40% degli studenti non ha mai messo piede nell’aula computer lo scorso anno anche se la scuola ne era dotata. La regione più tecnologica? La Puglia, leader in connettività wireless, dotazione di LIM e di computer. - Nonostante gli annunci ministeriali, le buone intenzioni ancora non hanno trovato piena applicazione. E anche dove ci sono le attrezzature, non è detto che siano usate: quasi il 40% degli studenti non ha mai messo piede nell’aula computer lo scorso anno anche se la scuola ne era dotata. La regione più tecnologica? La Puglia, leader in connettività wireless, dotazione di LIM e di computer.

Ma in Italia le scuole totalmente coperte da connettività ad internet via Wi-Fi sono solo il 9,3% e ogni scuola ha in media 27 Pc e 1,34 LIM. Non sempre poi le attrezzature vengono utilizzate anche se presenti, soprattutto nel caso dei Pc: secondo l'indagine del portale specializzato Skuola.net, svolta sulla base del database messo a disposizione dal Miur nel progetto Open Data, il 39% degli studenti intervistati non ha mai utilizzato l’aula Pc lo scorso anno, nonostante la scuola ne fosse dotata. Situazione migliore per la Lavagna Interattiva Multimediale, usata quotidianamente da uno studente su cinque. L’indagine ha riguardato un campione di circa 33.000 sedi scolastiche che hanno messo a disposizione del Ministero informazioni in merito alla propria dotazione tecnologia: Pc fissi e portatili, lavagne multimediali, copertura del Wi-Fi all’interno dell’edificio scolastico. I dati fanno riferimento all’ultimo aggiornamento disponibile della banca dati, dell' ottobre 2012.

WI-FI, LE PROMESSE NON MANTENUTE – Già il 9 Maggio 2011 gli allora ministri Brunetta e Gelmini annunciarono la partenza dell’Operazione Scuole in Wi-Fi: “tutte le scuole che aderiscono al progetto Scuola Mia potranno avere una connessione Wi-Fi gratuita riservata alla didattica con punti di accesso in rete senza fili”. Ma dopo un anno, la situazione non è cambiata di molto: le scuole che possono vantare una copertura wireless in tutto l’istituto sono solo il 9,3% del totale. A sorpresa, sono a Sud le regioni dove la tecnologia è più diffusa: Puglia, Molise, Sicilia, Campania e Sardegna occupano i primi cinque posti di questa classifica. La situazione peggiora invece in Liguria, Piemonte e Toscana.

CHI HA VISTO IL PC? - I personal computer sono un mezzo fondamentale per la cultura digitale degli studenti di oggi. Ma quante scuole hanno a disposizione Pc, tra dispositivi fissi e portatili? La risposta non è scontata. La media nazionale è di 27,4 computer per ogni scuola, e la regione meno fornita, l’Abbruzzo, ne conta 17,2 . Picco massimo rappresentato dai 39 Pc della Puglia, leader di questa classifica, seguita da Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Lazio, con una media di una trentina di Pc per scuola. Anche se i dati di questa ricerca risalgono all’ottobre 2012, si hanno seri dubbi che la situazione sia realmente cambiata in questi mesi. Il 12 Settembre del 2012, l'allora ministro Profumo annunciava un “Un Pc in ogni classe di medie e superiori”, ma le recenti vicende del Mamiani ci fanno presupporre che un Pc in ogni classe sia ancora un miraggio: addirittura, secondo le dichiarazioni del Ministro Carrozza, saranno forse chiamate in causa le stesse famiglie, che doneranno i loro vecchi computer. Ma ci sono scuole dove gli studenti non hanno mai visto un Pc, perché sono totalmente assenti: in media il 4,6% del totale. La regione più arretrata è il Molise, dove sono addirittura l’8,4%, seguito da Sicilia, Calabria e Abruzzo. Al di là della valenza didattica, questo strumento sarebbe necessario anche per l’applicazione della norma sul registro elettronico.

LE LIM, MERCE RARA - Sono 1,34 le Lavagne Interattive Multimediali per ogni scuola su base nazionale. In pratica, ci sono scuole in cui ci sono LIM per ogni aula e altre in cui non ce n’è nessuna. Anche su questo la Puglia vince: qui le LIM sono 2,21 per scuola, contro le 1,77 di Lazio e le 1,68 della Sicilia. Male il Friuli, la Liguria e il Piemonte, dove il valore medio scende intorno allo 0,8.

QUANTO SI USANO LE ATTREZZATURE – Impossibile stabilire in base ai database se gli strumenti informatici nelle scuole, quando esistono, vengano poi effettivamente utilizzati, e quanto. Per questo il portale specializzato Skuola.net ha realizzato una ricerca online che ha coinvolto circa 2000 studenti per fare chiarezza sulla questione. Di questi, solo uno su dieci dichiara di aver utilizzato l’aula Pc almeno una volta al giorno durante l'attività didattica, mentre circa uno su tre lo fa almeno una volta a settimana e circa uno su cinque solo una volta al mese. In totale, il 39% degli intervistati dichiarano di non aver mai utilizzato l’aula Pc l’anno passato, nonostante la scuola ne fosse dotata. Meglio il fronte LIM: le lavagne interattive sono meno diffuse ma, quando presenti, più usate. Circa uno studente su cinque afferma che la Lavagna Multimediale viene usata quotidianamente e quasi altrettanti almeno una volta a settimana.