È tempo di rientro a scuola nelle città italiane

foto Ansa

10:00

- Fine delle vacanze estive anche questo settembre, rimpiante già dai ragazzi che frequentano le scuole superiori, medie ed elementari. Infatti parte oggi la settimana del ritorno in classe per moltissimi giovani. E’ tempo quindi per le migliaia di studenti delle varie regioni italiane di varcare di nuovo i cancelli delle scuole: Ma se per qualcuno la campanella è già suonata, in altre città si aspetta il prossimo lunedì per il rientro: a Bolzano tutti in classe già dal 5 settembre, mentre in Puglia l’appuntamento è il 17 settembre. Così, mentre i neo-diplomati affrontano gli attesi e temuti test d’ingresso, i più giovani intraprendono la sfida di un nuovo anno scolastico attendendo le decisioni sulle proposte del pacchetto scuola.