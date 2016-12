Borse di mobilità per studenti, il Ministero dispone 17 milioni di euro

foto Dal Web 14:52 - Così si inaugura il Decreto del Fare: Il Ministro dell’Istruzione, Maria Chiara Carrozza, ha firmato il Decreto Ministeriale che prevede l’attribuzione di borse per la mobilità, pari a 5.000 euro all’anno, per gli studenti meritevoli iscritti ad un un corso di laurea in una regione diversa dalla propria. L’obiettivo è sostenere gli studenti più capaci che vogliono andare all’università, ma sono privi di mezzi. - Così si inaugura il Decreto del Fare: Il Ministro dell’Istruzione, Maria Chiara Carrozza, ha firmato il Decreto Ministeriale che prevede l’attribuzione di borse per la mobilità, pari a 5.000 euro all’anno, per gli studenti meritevoli iscritti ad un un corso di laurea in una regione diversa dalla propria. L’obiettivo è sostenere gli studenti più capaci che vogliono andare all’università, ma sono privi di mezzi.

La condizione è iscriversi in Università statali e non statali collocate in regioni diverse rispetto a quella di residenza e aver ottenuto ottimi risultati scolastici , almeno 95/100 alla maturità , e mantenere un alto rendimento durante il percorso universitario.

17 MILIONI PER LE BORSE DI MOBILITA’ Il Ministero ha messo a disposizione per le borse di mobilità 17 milioni di euro, che permettono di finanziare circa 1.130 borse se i primi in graduatoria saranno immatricolati a lauree triennali, e circa la metà se saranno iscritti a lauree a ciclo unico di 5 o 6 anni. Il ministero ha calcolato, secondo i dati degli ultimi anni, che le borse attribuite saranno circa 1.000. Per mantenere la borsa negli anni successivi, gli studenti dovranno mantenere una residenza al di fuori della Regione sede dell’Università e conseguire, entro la fine di ottobre di ciascun anno, almeno il 90% dei crediti formativi previsti dal piano di studi con una media dei voti almeno pari a 28/30 e non riportando alcun voto al di sotto dei 26/30.

LA GRADUATORIA Gli studenti in possesso dei requisiti possono presentare la domanda on line per l’attribuzione della borsa di mobilità entro il 26 settembre, attraverso il portale Universitaly . La graduatoria unica nazionale sarà pubblicata il prossimo 30 settembre e verrà definita in base a due criteri: la votazione dell’ esame di maturità, che non deve essere inferiore a 95/100, e le condizioni economiche dello studente sulla base dell’ ISEEU dell’anno 2012.