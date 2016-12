Errori test ingresso, possibili ricorsi

foto LaPresse Correlati Università, la Sapienza dà i quiz sbagliati 14:30 - A Parma, il test di Professioni Sanitarie è stato annullato e rimandato a data da definirsi per un errore riscontrato nel questionario, mentre all’Università La Sapienza di Roma si è verificato uno scambio di questionari tra il test di Psicologia e quello di Biologia. Ma quanto disagio possono comportare a una aspirante matricola questi errori, e quali sono le armi che ha a sua disposizione per vedere riconosciuti i propri diritti?



L’ARMA DELLO STUDENTE

l ricorso è un reclamo col quale si denunciano i vizi di un atto amministrativo e si chiede l’annullamento o la riforma dell’atto stesso. In particolare, l’atto deve presentare vizi di legittimità (cioè di conformità alla legge) o di merito (vale a dire di opportunità rispetto alla situazione di fatto). Nel caso dei ragazzi che hanno svolto il test di professioni sanitarie a Parma, annullato per un errore presente nel testo del questionario, e gli iscritti al test di Biologia a La Sapienza di Roma, potrebbero esserci gli estremi per un ricorso, anche se in seguito alla verifica dei vari casi.



POSSIBILI DISAGI PER LE ASPIRANTI MATRICOLE

Il segretario generale dell'Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona sostiene che la situazione dovrebbe essere verificata e valutata, anche caso per caso. Infatti “ bisognerebbe ad esempio capire se il rinvio della data del test in seguito all’annullamento provochi l’impossibilità per lo studente di partecipare ad altri test, penalizzandolo”. Un altro punto su cui si dovrebbe valutare è il rimborso delle tasse per tutti quegli studenti che, a causa del rinvio, non possono per partecipare alla nuova data del test, e tutti i disagi che può provocare questa procrastinazione.



LA SAPIENZA, QUANTO COSTA UNA DISTRAZIONE

Anche Rosario Trefiletti, presidente della Federconsumatori, si mostra disponibile a verificare se esistono gli estremi per un ricorso in questi due casi. Il presidente si dichiara già in origine “contrarissimo al numero chiuso” e, per quanto riguarda l’incidente avvenuto a Roma e lo scambio di questionari che ha, di fatto, penalizzato i ragazzi e ritardato di una ulteriore ora il test, dichiara che “ci potrebbero essere gli estremi, ma non si vuole certamente illudere gli studenti. La situazione va valutata con calma e caso per caso, dopo un’ attenta ricerca.” Anche Massimiliano Dona è, sul caso di Roma, possibilista, perché i ragazzi hanno avuto “un’ ora di stress e di stanchezza in più” ad influire sul risultato, che risulterebbe quindi alterato. Certo è che bisognerebbe “verificare caso per caso” e ricordarsi che, comunque impugnare il ricorso allungherebbe di molto i tempi di iscrizione all’Università, penalizzando in questo modo chi l’avesse comunque superato.