Scuole da incubo: quelle che bocciano di più

- “Bocciare sia una scelta estrema in una scuola dove, chi entra, entra per vincere”. Dopo questa dichiarazione del ministro dell’Istruzione,, si riapre il. Ma quali sono le scuole italiane da incubo, quelle dove si boccia di più in assoluto? Lo rivela un’indagine Skuola.netesaminando i dati ministeriali relativi all’anno scolastico 2011/2012. In attesa che gli esami di riparazione di Settembre diano un quadro della situazione attuale, si scopre che al Mangano di Catania c’è una percentuale di bocciati pari all’80%. Vale a dire che. Isembrano essere gli istituti con il maggior numero di bocciati, tanto da occupare le primedelle scuole più propense alla bocciatura.

Denominazione Scuola Città % bocciati Cod.meccanografico I.I.S. MANGANO CATANIA 80 CTTF02801T CORSO SERALE IPSIA TOLMEZZO TOLMEZZO (UD) 75 UDRI014517 IST. TURISTICO CARACCIOLO NAPOLI 73,7 NATN08801R UMBERTIDE SERALE UMBERTIDE (PG) 72,7 PGRC014508 CASA CIRCONDARIALE FIRENZE 66,7 FITD00902P CASA CIRCONDARIALE DI MARASSI GENOVA 66,7 GERC00603T IST. TEC. TURISTICO LIVATINO NAPOLI 63,6 NATN006018 I.P.A.A. TORTOLI' TORTOLI' (OG) 61,7 NURH03002A IP.AGR F.SILVESTRI-NAPOLI- NAPOLI 61,3 NARA064014 I.P.I.A. ACCURSO MIRAGLIA RIBERA (AG) 60,7 AGRI090017

Non è la prima volta che Skuola.net scova le scuole più difficili, quelle dove ci sono più studenti bocciati. Quest’anno ha preso in esame circa 5500 risultati finali relativi ai corsi di studio sparsi sul territorio nazionale, nei quali in media i bocciati hanno rappresentato il 13,87% degli alunni. Rispetto l’anno precedente, si sono registrati dei cambiamenti. Per esempio ci sono delle scuole che si sono addolcite abbassando il numero di ripetenti. È il caso dell’Istituto Caracciolo di Napoli, passato dal 73,7% dei bocciati al 54,3%.

METÀ STUDENTI BOCCIATA - Per fortuna dei ragazzi, queste realtà così terribili rappresentano casi isolati. Infatti, solo nello 0,5% dei casi presenti nel database ministeriale la percentuale di bocciati supera il 50%. Ma non mancano le realtà in cui nessuno, ma proprio nessuno, viene bocciato: il 2,5% del campione esaminato.

+ del 60% 50-60% 40-50% 30-40% 20-30% 10-20% <10% 0% 0,2% 0,3% 1,0% 4,2% 15,5% 38,2% 38,1% 2,5%

PROF CHE NON BOCCIANO: ECCO DOVE SONO - Ma esistono anche scuole che hanno insegnanti davvero troppo buoni e che non hanno bocciato nemmeno uno dei loro studenti:

Denominazione Scuola Città Cod.meccanografico ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO CASALE MONFERRATO (AL) ALTN013011 LICEO VITO FORNARI MOLFETTA (BA) BAPM020501 IST. PROF. COM. T. AZUNI SER. CAGLIARI CAGLIARI CARC00251R LICEO CLASSICO S. CITELLI CENTURIPE (EN) ENPC00901E LICEO CLASSICO V. LANZA BOVINO (FG) FGPC07002V CORSO SERALE I.S.A. POGGIARDO POGGIARDO (LE) LESD03651Q LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE III SAN PIERO PATTI (ME) MEPC060017 LICEO CLASSICO AXEL MUNTHE-CAPRI- CAPRI (NA) NAPC007017 I.T. AGRARIO PALERMO PALERMO PATA01601B CAULONIA-S.ASS .I.T.I. ROCCELLA- CAULONIA (RC) RCTA009017 I.I.S. C.PISACANE SAPRI (SA) SAPC011019 I.P.S.S. CABRINI SERALE TARANTO TARC050501 LICEO F. SOLARI TOLMEZZO UDPS01401L





Insomma, in un momento in cui si pensava che la scuola stesse perdendo il suo rigore, arrivano dati che mostrano come in. E purtroppo si tratta di un numero non trascurabile di casi. Diciamo purtroppo perché in queste situazioni dovrebbe scattare l’allarme rosso perché vuol dire che lì il sistema, molto probabilmente, sta fallendo la sua missione educativa. Infatti, è importante ricordare che la bocciatura non ha lo stesso significato di una punizione e che se fallisce il ragazzo, hanno fallito tutti i suoi prof, la sua scuola e l’intero sistema. Insomma, non è un caso se i casi più eclatanti si verificano in realtà difficili dal punto di vista del contesto sociale ed economico.