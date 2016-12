Bocciati al test, ecco le alternative

Tempo di prove di ammissione, ma in alcune facoltà, come Veterinaria e Medicina, saranno la maggioranza degli studenti a non passare il test di ingresso e dover trovare delle alternative per non perdere l’anno . A Veterinaria, infatti, potrà iscriversi solo 1 su 13 aspiranti matricole, e a medicina solo 1 su 8. I piani di riserva, quindi, devono essere necessariamente considerati. Tra questi c’è la possibilità, di iscriversi ad un corso di laurea simile e sostenere esami che possono essere in seguito riconosciuti, una volta passato il test l’anno successivo. Infatti, secondo l’art. 6 del R.D. N. 1269/38, è possibile sostenere annualmente fino a 2 esami appartenenti ad altri Corsi di laurea di pari livello di quello frequentato, nello stesso Ateneo. Ma c’è chi dedica l’anno seguente la bocciatura interamente al ripasso, chi i cerca esperienza lavorativa nel settore e chi tenta la fortuna all’estero .

ISCRIVERSI ALL'UNIVERSITA' Scegliere di iscriversi ad una facoltà affine a quella in cui non si è stati ammessi è una delle soluzioni che molti studenti scelgono. Il vantaggio è quello di tenere la mente allenata, ottenere un’infarinatura generale di alcune materie importanti dello stesso settore, e persino anticipare i tempi, sostenendo esami che, con buona probabilità, saranno riconosciuti una volta ritentato e superato il test.

RIPASSO O LAVORO? MAGARI L'ESTERO

La parola d’ordine è, comunque, non perdere tempo. Frequente è la scelta di dedicare i mesi successivi la bocciatura al ripasso, per essere sicuri della riuscita della futura prova. Ma pensare anche ad una breve esperienza lavorativa, preferibilmente affine alla propria

propensione professionale e alla carriera prescelta, è la mossa di chi è deciso a non buttare un anno prezioso. Ma c’è anche chi tenta si iscriversi all’estero, per poter poi tornare fare il passaggio alle Università italiane: le facoltà preferite sono all’est, come in Romania o in Polonia, ma spesso il riconoscimento degli esami in Italia non è così facile.