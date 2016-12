Back to School: ritornano gli studenti di Bolzano

foto Getty 15:43 - Niente più relax al mare o in montagna per gli studenti di Bolzano che, da questa settimana, inizieranno l’anno scolastico 2013/2014. Infatti, giovedì prossimo, 5 settembre, gli studenti bolzanini termineranno la loro pausa estiva per tornare a sedersi fra i banchi di scuola dopo il suono della prima campanella dell’anno. Ancora qualche giorno di relax e divertimento, invece, per i 7,8 milioni di studenti del resto d’Italia che ritorneranno a scuola dalla prossima settimana. - Niente più relax al mare o in montagna per gli studenti di Bolzano che, da questa settimana, inizieranno l’anno scolastico 2013/2014. Infatti, giovedì prossimo, 5 settembre, gli studenti bolzanini termineranno la loro pausa estiva per tornare a sedersi fra i banchi di scuola dopo il suono della prima campanella dell’anno. Ancora qualche giorno di relax e divertimento, invece, per i 7,8 milioni di studenti del resto d’Italia che ritorneranno a scuola dalla prossima settimana.

BACK TO SCHOOL A seguire a ruota gli studenti di Bolzano, saranno quelli del Piemonte e del Molise per i quali i cancelli delle scuole riapriranno il 10 settembre. Il giorno dopo, l’11 settembre, sarà la volta del back to school degli alunni delle Marche, del Lazio, della Toscana e del Trentino Alto Adige. Il 12 settembre invece toccherà alle scuole della Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Basilicata. Vacanze più lunghe per gli studenti campani, sardi, liguri, calabresi e abruzzesi che torneranno in classe solo il 16 settembre. Gli ultimi a farlo in assoluto saranno gli studenti della Puglia, il prossimo 17 settembre. Ricordiamo comunque che, grazie all'autonomia scolastica, sono le scuola che decideranno se allinearsi o meno ai calendari definiti dalle regioni e che, per sapere effettivamente quando è previsto il back to school, è sempre meglio sentire il proprio istituto.

VACANZE DURANTE L’ANNO Per quanto riguarda le pausa didattiche per le vacanze di Natale e di Pasqua distribuite durante l’arco dell’anno scolastico, queste sono più o meno le stesse in tutte le Regioni. Dal 23 dicembre al 6 gennaio 2014 compreso, tutti gli studenti italiani potranno godersi le vacanze natalizie, fatta eccezione per quelli del Trentino Alto Adige che lasceranno le loro aule per rivederle con l’anno nuovo già dal 21 dicembre. Stesso discorso per le vacanze pasquali. Dal 17 al 22 aprile niente scuola per 12 Regioni e province autonome: Bolzano, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Liguria. Quasi 10 giorni di vacanze nel periodo di Pasqua per i ragazzi del Trentino dove le lezioni saranno ferme dal 17 al 26 aprile.