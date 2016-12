Lavoro, c’è spazio per gli umanisti

- Nonostante ciò che si possa credere, i laureati in campo umanistico non hanno più difficoltà di altri a trovare lavoro. Le prospettive lavorative dei laureati in lettere, o in psicologia, o in lingue, o in scienze politiche non sono scese in particolar modo per via della crisi, anzi, sono cresciute di qualche punto. Secondo il rapporto Excelsior Unioncamere 2012 “Laureati e lavoro: gli sbocchi professionali dei laureati nelle imprese italiane per il 2012” per i laureati nell‘indirizzo insegnamento e formazione le opportunità di lavoro nel settore privato sono addirittura piuttosto elevate e cresciute del 7% nell’ultimo triennio.

LAUREE INDIRIZZO LETTERARIO, FILOSOFICO, STORICO, ARTISTICO

A differenza di gran parte degli altri indirizzi, per questo campo è stato previsto un aumento delle assunzioni programmate , dalle 800 del 2008 alle previste 1090 del 2012. I laureati nelle discipline letterarie, infatti, sono molto richiesti per le professioni che riguardano l'insegnamento, sia nella scuola secondaria superiore sia in quella inferiore. A seguire, questi laureati sono soprattutto ricercati per figure come il giornalista, l’insegnante di strumenti musicali, il bibliotecario, l’ insegnante di arti applicate.

LAUREE INDIRIZZO PSICOLOGICO

Per il 2012, la cifra delle assunzioni di psicologi programmate dalle imprese private è modesta ma stabile negli ultimi anni e, anzi, in crescita rispetto al 2008. Questi laureati trovano più i loro sbocchi lavorativi soprattutto nel campo della libera professione e nel settore pubblico, mentre nel privato vengono assunti soprattutto come educatori o per attività collegate all'assistenza, nel settore della sanità ed assistenza sociale. Vi sono, comunque, anche buone opportunità nell'ambito dell'istruzione e dei servizi culturali e sportivi. Tra i laureati in psicologia una buona capacità comunicativa, secondo il rapporto Excelsior Unioncamere, è la caratteristica vincente ai fini dell’assunzione.

LAUREE INDIRIZZO LINGUISTICO, TRADUTTORI E INTERPRETI

Le assunzioni previste per il 2012 per i laureati in questo settore sono circa il 2,5% delle assunzioni totali, cifra in lieve riduzione rispetto agli anni passati, ma che indica comunque una buona tenuta rispetto alla flessione generale delle assunzioni degli ultimi tre anni. Per oltre un terzo dei laureati in lingue c’è lavoro come insegnanti privati, mentre un altro settore importante è quello dei trasporti e della logistica. Le professioni più richieste, infatti, sono quelle del professore di scuola secondaria di secondo grado e dell'insegnante di lingue straniere, seguite poi dall'addetto alle relazioni commerciali con l'estero e dall'assistente di volo.

LAUREE INDIRIZZO INSEGNAMENTO E FORMAZIONE

Le opportunità di lavoro per i laureati di scienze della formazione sono soprattutto nel settore privato dell'educazione e della formazione, e sono piuttosto elevate: le assunzioni previste per il 2012 sono circa l'8,5% delle assunzioni totali di laureati, in crescita di ben il 7% negli ultimi anni. Questi laureati trovano lavoro soprattutto come educatori e formatori nel settore socio- sanitario privato e dell'istruzione privata . Tra le aziende, l'educatore professionale è la figura più ricercata, seguita dagli educatori ed insegnanti delle strutture pre - scolastiche.

LAUREE INDIRIZZO POLITICO SOCIALE

Questo indirizzo comprende, tra gli altri, i corsi di laurea in scienze politiche, scienze della comunicazione, scienze dell'amministrazione, sociologia. I laureati di quest’area non presentano forte specializzazione, per cui le opportunità professionali sono comprese in una grande varietà di settori, anche se le assunzioni sono poco più dell'1% tra le totali previste in Italia per il 2012. I settori principali di impiego in questo settore sono quelli dei servizi avanzati alle imprese e il campo socio-sanitario privato e i requisiti principali per l’assunzione sono la capacità di comunicazione scritta e orale, la capacità di lavorare in autonomia, la flessibilità e l'adattamento.