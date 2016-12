Studenti in ferie: mai dimenticare le medicine

- Paese che vai, disturbo che trovi. Si sa, una vacanza esplosiva e perfetta non può rischiare di essere rovinata da noiosi incidenti di percorso. Dover rinunciare anche solo a mezza giornata di mare, di montagna o di avventura sarebbe un peccato. Tra cerotti e termometri, ecco cosa mettere in valigia per difendersi da quei piccoli disturbi potrebbero comparire proprio nei giorni di vacanza.

RIMEDI ANTI ZANZARE

Si parte in vacanza per conoscere nuovi amici e fare nuovi incontri. Ma cosa fare quando le prime che incontri sono proprio loro, le famigerate zanzare? Che siate in spiaggia per un falò, a bordo piscina durante una festa o seduti a tavola a cenare, loro saranno sempre in agguato. Rompiscatole in ogni serata estiva che si rispetti, possono essere rese innocue con semplici spray repellenti. Ormai si trovano ovunque, sia nei supermercati che nelle farmacie. Dobbiamo solo ricordarci di comprarli.

MANGIA CHE TI PASSA

L’entusiasmo vi ha fatto immergere completamente nel nuovo ambiente e la vostra curiosità vi ha portato a provare ogni cosa, comprese le più succulente specialità locali non curanti delle temperature e degli ingredienti utilizzati per cucinarli. È così che decine di giovani ogni estate consumano intere giornate di vacanza chiusi in bagno. E che dire delle congestioni di chi si beve un litro di birra ghiacciata quando ci sono 40 gradi all’ombra? Per chi sa già che non riuscirà a trattenersi dal farlo, è utile mettere in valigia qualche farmaco per il mal di stomaco e contro l’acidità e il gonfiore.

MAL DI TESTA &CO

Altra piaga delle giornate estive è che, quando meno lo si aspetta, arriva quel fastidioso mal di denti o quel forte mal di testa che fa solo desiderare solo di sdraiarsi e dormire. Meno male che non succede quasi mai, ma cosa accadrebbe se accadesse proprio mentre ci si è appena sdraiati al sole? Con tutto quello che c’è da fare vale la pena organizzarsi e portare con sé un anti nevralgico e salvare così la serata in discoteca.

ALLERGIA PORTAMI

VI Se si parte sapendo di essere allergici a qualche pianta, pollini o polvere allora è meglio non dimenticare il proprio antistaminico di fiducia. Utile anche se per caso ci si dovesse prendere un eritema solare proprio durante i primi giorni in cui ci si abbronza. Se il problema è invece la polvere, allora conviene prenotare un posto pulito e curato. In questo caso per sconfiggere l’allergia basta rivolgersi ad un buon tour operator.

JET LAG

Se si vede la meta delle tue vacanze ben oltre la linea dell'orizzonte e si sa che si dovranno affrontare viaggi lunghi che porteranno dall’altra parte del mondo come Stati Uniti, Cuba o Giamaica, occorre ridurre al minimo il “trauma” da fuso orario. E' un classico di chi fa voli molto lunghi: i primi giorni ci si sente sempre rintontiti perché non si riesce a dormire bene. Basta chiedere in farmacia e lì consiglieranno il rimedio giusto.

TROPPO SPORT FA MALE

Storta mentre giocavi a beach volley? Ti piace provare tutti i tipi di sport, compresi quelli più difficili ed estremi? Sia che tu sia un'amante del classico torneo di calcetto, sia che ti piace fare sport avventurosi, porta sempre in valigia con te una pomata per far passare gonfiori e piccoli problemi muscolari.

ANTINAUSEA DA VIAGGIO

Se invece il viaggio prevede il trasporto via mare in traghetto o, perchè no, su una nave da crociera, non dimenticare di mettere in valigia qualche rimedio contro il mal di mare. Se ora stai pensando di non averne bisogno perchè non hai mai sofferto questo tipo di nausea, ricorda sempre che il mare, in alcune occasioni, può essere davvero molto mosso dando fastidio anche agli stomaci più forti. Insomma, mettere un travelgum in valigia toglierà il pensiero evitando di andare incontro ad inutili rischi che potrebbero solo guastare il viaggio.