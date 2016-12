Primo giorno di scuola, ecco come iniziare bene

foto LaPresse 10:05 - Si avvicina il rientro a scuola. Per molti è solo un ritorno, per altri è l'alba di un nuovo inizio: scuola nuova, professori nuovi e molto spesso amici nuovi. Non solo i superficiali, ma anche i più pratici in queste occasioni vengono assaliti dal medesimo dubbio: Cosa devo portare con me il primo giorno di scuola? - Si avvicina il rientro a scuola. Per molti è solo un ritorno, per altri è l'alba di un nuovo inizio: scuola nuova, professori nuovi e molto spesso amici nuovi. Non solo i superficiali, ma anche i più pratici in queste occasioni vengono assaliti dal medesimo dubbio: Cosa devo portare con me il primo giorno di scuola?

COSE IMPORTANTI DA AVERE IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA Innanzitutto è importante non lasciare a casa la testa: sole, mare e serate con gli amici sono ormai solo un ricordo estivo. Insomma, ora la mente dei ragazzi deve concentrarsi sul nuovo anno di studio. Tutti gli studenti che frequenteranno una scuola nuova non devono dimenticare quelli che, per citare i grandi della moda, chiameremo "gli essenziali" qui rappresentati da: zaino, articoli di cancelleria, diario e l'elenco dei libri. Invece, gli altri che tornano nella loro vecchia scuola dovranno portare, oltre agli essenziali, anche i compiti svolti durante le vacanze. Ma soprattutto la cosa più importante da portare con sé è la voglia di apprendere nuove cose e di vedere la scuola in questa nuova ottica: un posto dove si apprendono cose tanto nuove quanto interessanti e non più un luogo dove i professori puniscono assegnando terribili voti.

COSA LASCIARE A CASA E' importante lasciare a casa le inimicizie e tutti quei sentimenti negativi che l'anno passato si sono creati con alcuni compagni o anche con gli stessi professori. Lasciatevi alle spalle le cattive esperienze e i vecchi rancori e cercate di vedere questo nuovo anno di scuola come un nuovo inizio, in cui tutto può cambiare e migliorare.