Test d’ingresso: la strategia vincente

- Niente relax in estate per i giovani neodiplomati che, terminata la Maturità, si trovano a fare i conti con la preparazione ai test d’ingresso dei corsi di laurea a numero chiuso. Una piccola e meritata pausa è necessaria e consentita anche dalla posticipazione delle prove a settembre, ma per scacciare ansie e preoccupazioni è necessario un piano d’attacco infallibile, una strategia vincente. A tal proposito Skuola.net ha chiesto consiglio all’esperto Alpha Test, Stefano Bertocchi.

TENTARE PIÙ TEST

La prima cosa da considerare è l’eventualità di provare diversi test d’ingresso. Alcuni storceranno il naso al solo pensiero di doversi misurare con più prove, ma la realtà è che si tratta di una mossa giusta e conveniente. Infatti iscriversi a più prove significa aumentare automaticamente le possibilità di almeno una buona riuscita. Chiaramente ci si orienterà verso corsi di laurea affini che prevedono, pertanto, anche prove logisticamente vicine. Di conseguenza non si tratterà di studiare più di quanto non si fosse programmato. Infine affrontare più prove fa in modo che il giorno in cui bisognerà confrontarsi con il test del corso indicato come prima scelta, si avrà una maggiore serenità, proveniente dalla consapevolezza di avere a disposizione un piano B, oltreché dalla dimestichezza maturata con un’eventuale prova precedente.

PREPARAZIONE E STRATEGIE

Secondo l’esperto Alpha Test la buona riuscita della prova è condizionata per un buon 60% dalle competenze personali. Questo significa che lo studio e il ripasso delle discipline specifiche del test, sono fondamentali e non trascurabili. Accanto a questi si colloca, tuttavia, una strategia vincente fatta di tattiche e mosse risolutive che per un buon 30% condizionano la prova. In questo senso concentrazione e velocità sono le formule magiche per poter puntare alla vittoria. Infine bisogna saper gestire l’ansia. Ma in questo i neo diplomati non sono novellini, avendo da pochi mesi affrontato la Maturità.

CONSIGLI PRATICI

Iniziare la prova dalla materia in cui ci si sente maggiormente ferrati è un buon metodo per acquisire immediatamente sicurezza. Una cosa da evitare è quella di intestardirsi sulle domande difficili che non regalano un punteggio superiore a quelle più semplici. Bisogna, infatti, puntare a rispondere al maggior numero possibile di quesiti. Nell’incertezza è meglio non rispondere, in quanto una risposta errata comporta una penalità di -0,4 punti. Se, invece, si riescono ad individuare tra le 5 possibilità quelle evidentemente scorrette o arbitrarie, aumenta la possibilità di marcare la risposta esatta. In questo caso vale la pena tentare la sorte.

