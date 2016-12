Orientamento post diploma, parla il programmatore

foto Afp 10:21 - Non sempre è il percorso scolastico a formare il professionista. A volte può essere anche la passione a spingere ad intraprendere una certa strada, proprio come è successo a Fabio Giannese, responsabile tecnico dell'area informatica di Skuola Network. Per aiutare i giovani neo diplomati ad orientarsi nel mondo del lavoro, Skuola.net ha intervistato Fabio che ha raccontato come ha iniziato i suoi primi passi nel campo della programmazione. - Non sempre è il percorso scolastico a formare il professionista. A volte può essere anche la passione a spingere ad intraprendere una certa strada, proprio come è successo a Fabio Giannese, responsabile tecnico dell'area informatica di Skuola Network. Per aiutare i giovani neo diplomati ad orientarsi nel mondo del lavoro, Skuola.net ha intervistato Fabio che ha raccontato come ha iniziato i suoi primi passi nel campo della programmazione.

Ciao Fabio, puoi spiegarci di cosa ti occupi? Sono il responsabile tecnico dell'area informatica di Skuola Network. Oltre ad occuparmi delle infrastrutture informatiche, sono a capo di un gruppo di programmatori in Italia e all'estero.

Qual è stato il percorso formativo che ti ha permesso di svolgere questo lavoro? Sono un autodidatta spinto molto dalla curiosità e dalla passione. Ho creato il mio primo programma su un Commodore 64 a dodici anni. Ho anche frequentato la facoltà d'ingegneria informatica per un paio di anni. L'università non è stata decisiva per il mio lavoro, anche se tutto quello che ho studiato mi ha aiutato molto.

Cosa ti ha spinto a scegliere questo lavoro? Spiegaci se hai deciso di seguire una tua passione, se hai scelto di continuare la strada dei tuoi genitori o se hai optato per ragioni prettamente economiche. Esclusivamente passione, anche grazie ad un gene ereditato da mio padre, con la predilezione per l'elettronica, una smisurata creatività e fiducia nelle sue idee.

Quanto tempo hai impiegato a trovare lavoro dopo gli studi/la formazione? Praticamente ho sempre lavorato, anche mentre studiavo. Inizialmente però ho avuto lavori saltuari, pagati poco o per niente.

Cosa ti piace del tuo lavoro e quali sono, al contrario, gli aspetti che apprezzi di meno? Mi piace sapere che anche grazie al mio aiuto ogni cosa funziona. Mi piace cercare e sperimentare ogni strumento che possa facilitare e migliorare questi processi. Il lato negativo è che ogni tanto qualcosa non va, perché non sempre è possibile avere il pieno controllo di tutto.