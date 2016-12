Le vacanze e la lontananza dei compagni

foto Dal Web 10:16 - L’estate è il periodo più divertente dell’anno, non ci sono dubbi. I ragazzi passano intere giornate con gli amici che vedono solamente in questo periodo e non hanno altro pensiero se non quello del modo in cui passare le ore insieme. Ma più passano i giorni, più molti sentono la nostalgia di chi li ha accompagnati e sopportati per un anno intero: i compagni di classe. - L’estate è il periodo più divertente dell’anno, non ci sono dubbi. I ragazzi passano intere giornate con gli amici che vedono solamente in questo periodo e non hanno altro pensiero se non quello del modo in cui passare le ore insieme. Ma più passano i giorni, più molti sentono la nostalgia di chi li ha accompagnati e sopportati per un anno intero: i compagni di classe.

NOSTALGIA PORTAMI VIA Infatti, è proprio con i compagni di scuola che gli adolescenti condividono i momenti più belli ed importanti dell’anno, a partire dalla delusione per un compito andato male alle confessioni d'amore per il ragazzo o la ragazza della classe accanto. Quindi, è più che normale che per la maggior parte dei ragazzi sia davvero eccessivo passare tre mesi lontani da loro. Ma che fare quando la nostalgia fa da padrona e rovina quelli che potrebbero essere dei divertenti pomeriggi estivi?

AMICI A PORTATA DI CLICK Fortunatamente, i nativi digitali vivono nell’era in cui la tecnologia regna sovrana e rende meno duro qualsiasi tipo di separazione. Quindi, grazie a social network come Facebook eTwitter è facile condividere le emozioni e i momenti più belli dell’estate 2013 con quello che fino a qualche mese fa era il compagno di banco. Per non parlare poi delle chiamate in webcam. Grazie a strumenti gratuiti come Skype, sembrerà di avere i compagni di classe ad un palmo di distanza ed i giovani potranno fare con loro una bella chiacchierata come se non esistessero chissà quanti chilometri a separarli.

USATE IL CELLULARE Senza contare che per i più tradizionalisti esiste sempre il cellulare. Ogni tanto, fare una bella telefonata all’amico lontano non è poi tanto dispendioso. Inutile dire che, grazie ad applicazioni come WhatsApp si possono creare chat di gruppo con l’intera classe e parlare, condividere video e foto in ogni momento della giornata.