GRADUATORIA NAZIONALE, QUESTA SCONOSCIUTA - All’atto dell’iscrizione ogni studente deve indicare una sede universitaria preferita (dove fisicamente svolgerà il test) e una o più seconde scelte, secondo un ordine che non deve essere casuale in quanto verrà utilizzato per assegnare i posti disponibili nei vari atenei pubblici. Infatti le università private sono escluse da questo meccanismo. Dopo la chiusura delle iscrizioni sul portale Universitaly, le preferenze indicate non sono più revocabili. A seguito dei risultati delle prove di ingresso, viene stilata una classifica nazionale dei candidati partecipanti ai test e in base a questa si assegnano i posti nelle varie università tenendo conto delle preferenze indicati dai candidati, fino all’esaurimento dei posti disponibili. Il fine è quello di eliminare alcune ingiustizie che nascevano con le graduatorie locali: in alcuni atenei il punteggio del primo degli esclusi sarebbe stato sufficiente per entrare in altre università. Inoltre gli studenti vedono aumentare delle possibilità di buona riuscita: infatti lo stesso punteggio può non essere sufficiente per l’ingresso nella sede indicata come prima scelta, ma consentire comunque l’accesso in un altro ateneo. Tuttavia il meccanismo è abbastanza complesso e richiede agli studenti di seguire attentamente le procedure. Ecco i vari appuntamenti da non mancare.

CONTROLLA IL VOTO DI MATURITÀ - A partire dal giorno successivo al test e rispettivamente entro il 10 settembre (per Veterinaria), 16 settembre (per Medicina), 17 settembre (per Architettura), i candidati possono prendere visione nell’area riservata del sito (http://accessoprogrammato.miur.it) del loro voto di maturità acquisito dai database ministeriali. Se il voto fosse mancante o sbagliato va indicato. Questa procedura è importante se avete diritto al bonus Maturità, altrimenti il punteggio aggiuntivo da sommare al risultato del test non vi verrà assegnato. Non provate a fare i furbetti: in caso di dichiarazione mendace sul voto di maturità, il candidato è escluso dalla graduatoria o, se già immatricolato, decade dall’iscrizione.

RISULTATI DEL TEST - Sul sito http://accessoprogrammato.miur.it vengono pubblicati i punteggi ottenuti dagli studenti partecipanti in forma anonima in base al codice identificativo della prova, assegnato il giorno del test. Il calendario di pubblicazione sarà il seguente: Veterinaria 17 settembre 2013 Medicina e Chirurgia – Odontoiatria 23 settembre 2013 Architettura 24 settembre 2013

LE GRADUATORIE - Entro il 30 Settembre, sempre sullo stesso sito, vengono pubblicate le graduatorie finali, con punteggi comprensivi anche di bonus Maturità se spettante. A questo punto lo studente può risultare Assegnato o Prenotato per una data sede universitaria. Qual è la differenza? Lo studente ASSEGNATO rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile e deve immatricolarsi presso la sede e il corso assegnato entro 4 giorni (sabato e festivi esclusi). In caso di ritardo, si perde il diritto all’immatricolazione e si viene esclusi dalla graduatoria. Lo studente PRENOTATO invece non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta quindi prenotato su una scelta successiva. A quel punto il candidato può decidere se immatricolarsi, sempre entro i canonici 4 giorni, oppure attendere che a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, si rendano eventualmente disponibili dei posti relativi alle preferenze migliori indicate.

CONTROLLATE SEMPRE - Stanti questi tempi, ogni cinque giorni la graduatoria verrà aggiornata tenendo conto degli studenti immatricolati nei vari atenei. Quindi chi non si immatricola al primo scorrimento della graduatoria, deve controllare costantemente l’aggiornamento della stessa per capire se aspettare ancora a immatricolarsi oppure se deve farlo in quanto risulta assegnato. Infatti se tutti i posti della prima preferenza utile espressa da un candidato prenotato vengono effettivamente occupati, al successivo scorrimento sarà assegnato sulla scelta successiva e si dovrà per forza immatricolare, pena l’esclusione dalla graduatoria.

CONSIGLI PRATICI - Per il 2013 non è più possibile modificare la lista di preferenze. Ma per tutti quelli che il prossimo anno dovranno sostenere il test d’ingresso, il consiglio è indicare quante più preferenze possibile esplicitando, ovviamente, la soluzione per lui più auspicabile come prima scelta e via via le altre possibili secondo criteri logistici e territoriali. Infatti se si sceglie di studiare in una certe sede, bisogna prevedere di rimanere lì 5 anni (per la laurea Magistrale) o anche 10 nel caso di Medicina, dove in genere alla laurea segue un percorso di specializzazione. Il trasferimento da una sede all’altra è sempre molto difficile. Perché il corso di laurea resta sempre a numero chiuso, quindi si può aspirare al trasferimento in una certa università negli anni successivi solo se qualcuno rinuncia. Per questo motivo è raro che ci siano posti liberi e normalmente questi superano abbondantemente le richieste. Queste considerazioni sono molto più importanti rispetto all’indagare sullo storico dei punteggi che negli anni passati hanno garantito l’accesso ai vari atenei: si tratta, infatti, di un ragionamento che non trova riscontro nel meccanismo della graduatoria nazionale.