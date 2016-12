Giovani a progetto: il co. co. pro.

foto Istockphoto 14:48 - In queste ultime settimane di vacanza sono circa 500mila i giovani neo diplomati giunti all’appuntamento con la scelta della facoltà. Ma sono moltissimi anche coloro che, invece, opteranno per un passo verso il mondo del lavoro, direzione verso cui obbligatoriamente dovranno orientarsi i neo dottori sfornati dagli atenei italiani. Tra i contratti indirizzati proprio al reclutamento di giovani leve c’è il co.co.pro, il contratto di collaborazione a progetto. Skuola.net aiuta i giovani a districarsi nel mondo del lavoro spiegando in cosa consiste uno dei contratti più somministrati ai ragazzi che si accingono a trovare un impiego. - In queste ultime settimane di vacanza sono circa 500mila i giovani neo diplomati giunti all’appuntamento con la scelta della facoltà. Ma sono moltissimi anche coloro che, invece, opteranno per un passo verso il mondo del lavoro, direzione verso cui obbligatoriamente dovranno orientarsi i neo dottori sfornati dagli atenei italiani. Tra i contratti indirizzati proprio al reclutamento di giovani leve c’è il co.co.pro, il contratto di collaborazione a progetto. Skuola.net aiuta i giovani a districarsi nel mondo del lavoro spiegando in cosa consiste uno dei contratti più somministrati ai ragazzi che si accingono a trovare un impiego.

PIÙ AUTONOMIA Il contratto di collaborazione a progetto, meglio noto come co.co.pro., è nato nel 2003 con la nota Legge Biagi (D. Lgs. N.276/2003), con l’obiettivo di sostituire il contratto co.co.co., di collaborazione coordinata e continuativa, rispetto al quale esiste una differenza sostanziale che è quella dell’autonomia del collaboratore.

UN PROGETTO PER LAVORARE Le condizioni alla base del contratto di collaborazione a progetto sono fondamentalmente tre. Innanzitutto il progetto stesso, che rappresenta la natura di questa formula contrattuale. Insomma, deve essere messo per iscritto un progetto o un piano di lavoro determinato dal committente, che però deve essere gestito in piena autonomia dal collaboratore. Vanno esplicitati anche i limiti di tale progetto, la sua durata determinata o determinabile e non è previsto un periodo di prova. Dentro la definizione di progetto rientra anche il risultato a cui mirare. Il secondo principio alla base del contratto è appunto quello dell’autonomia: il collaboratore è un lavoratore autonomo. Infine, terzo elemento del contratto è il corrispettivo rispetto al quale vanno fissati per iscritto i modi e i tempi di erogazione.