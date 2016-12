Maturità 2013: (quasi) tutti promossi, bravi in aumento

- Come avevamo anticipato alla vigilia dell’esame di Maturità, è quasi impossibile essere bocciati alla Maturità. E infatti quest'anno gli studenti silurati all'esame sono stati solo lo 0,9%. Lo rivela oggi il Ministero della Pubblica Istruzione, che ha reso noto i dati della Maturità 2013 basato sull'esame dei quadri finali del 90% delle scuole. La comunicazione arriva nel cuore dell'estate, perché entro il 30 Agosto il Miur dovrà calcolare il voto che, per ogni commissione, garantirà l'accesso al bonus Maturità. Le regioni del Centro Sud si confermano più feconde di 100 e 100 e lode, che invece sono molto rari negli istituti professionali.

100 e LODE RECORD IN PUGLIA

Sono esattamente 2.949 gli studenti che hanno preso 100 e lode in tutta Italia, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, dallo 0,6% allo 0,7%. Quasi la metà di loro è concentrata in sole quattro regioni: Puglia, a cui spetta il record con oltre 500 super diplomati, Campania, Sicilia e Lazio. Insomma, come negli anni passati, le regioni del Centro Sud si confermano che sfornano più 100 e lode, almeno sulla carta. In termini di concentrazione percentuale, le regioni con più 100 e lode sono: Puglia e Umbria (1,6%), Marche (1,2%), Emilia Romagna, Abruzzo e Basilicata (0,8%).