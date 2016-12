Bando fumo a scuola: metà studenti contrari

CONTRARI UNO SU DUE - Esattamente il 48% degli studenti si dichiara contrario a questo nuovo divieto, che impedirebbe loro di fumare durante l’orario scolastico, seppure durante la ricreazione e all’aperto, magari in cortile. A detta degli studenti, ognuno durante la sua pausa, a scuola come in ufficio, dovrebbe fare quel che più gli piace, compreso qualche tiro di sigaretta, tradizionale o elettronica che sia.

SCETTICI UNO SU CINQUE - E se circa la metà degli alunni storce la bocca davanti l’approvazione di questo disegno di legge, circa il 20% non è particolarmente toccato da questa notizia. Non perché non gli interessi nulla, ma perché conscio che in Italia non sempre le leggi vengono rispettate. Infatti, si tratta di coloro che leggono quotidianamente i cartelli affissi all’interno delle aule e che ricordano il divieto di fumo all’interno delle mura scolastiche. Una disposizione che appunto, a loro dire, già oggi viene aggirata magari fumando in bagno o di nascosto. Proprio per questo si dicono indifferenti al rinvio alle Camere del disegno di legge: tanto chi vuole fumerà ugualmente.

FAVOREVOLI UNO SU TRE - Solo uno studente su tre si dichiara entusiasta della notizia. Sono coloro che, non essendo fumatori e non sopportandone nemmeno l’odore, si dicono più che favorevoli all’approvazione del disegno di legge firmato dal Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in quanto assolutamente convinti della nocività del fumo, attivo o passivo che sia, e che non vogliono sentirne nemmeno l’odore. Tanto più quando si siedono tra i banchi di scuola, il luogo dell’educazione e della formazione per eccellenza che, di vizi come il fumo, non dovrebbe avere niente a che fare.