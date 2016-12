Test d’ingresso: ecco dove è più difficile entrare

- Ogni anno migliaia di neo-diplomati scelgono di prepararsi per i tanto temuti test d’ingresso, rincorrendo il sogno di potersi iscrivere alla facoltà desiderata. Ma non sono soli, a volte sono accompagnati da studenti che magari provano per la seconda o terza volta. Così ci sono dei test di ingresso talmente gettonati, che il rapporto tra partecipanti e posti disponibili rende l’accesso quasi una sorta di lotteria. Quali sono? Lo rivela Stefano Bertocchi, Responsabile nazionale Corsi Alpha Test, intervistato da Skuola.net.

ACCESSO LIMITATO PER GLI ASPIRANTI INFERMIERI

A risultare più selettivi sono i corsi per le professioni sanitarie, in particolare quelli relativi al settore infermieristico. La facoltà di Odontoiatria ogni anno ammette circa 1 candidato ogni 20, mentre tra gli aspiranti fisioterapisti solo 1 su 15 ce la fa. Stessa sorte per coloro che tentano il test di Logopedia che ammette una media di una matricola su 12 candidati. In questo scenario Medicina non sembra poi essere una chimera così irraggiungibile: ce la fa 1 candidato su 7. A confronto sembra quasi una formalità il test di Architettura: mediamente viene ammesso 1 studente su 2. Il recente boom di iscritti ha reso l’ingresso a Veterinaria una bella sfida: ce la fa un candidato su 13.