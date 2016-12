Vacanze in città: 10 cose che non possono mancare nella valigia degli studenti

1. SCARPE COMODE PER LUNGHE CAMMINATE

Anche se non sembra, in città si finisce per macinare kilometri da un'attrattiva all'altra. Il consiglio è quello di portare almeno un paio di scarpe comode. Per le ragazze la scelta potrebbe ricadere su un paio di scarpette da passeggio o delle ballerine. Attenzione però, meglio se le scarpe sono state già testate in precedenza altrimenti è opportuno ricordarsi di infilare in valigia anche qualche cerotto.

2. UN BUON LIBRO (ANCHE DIGITALE)

La vacanza in città è caratterizzata da lunghe pause ristoratrici nelle caffetterie più cool, nei parchi e nelle piazza più belle. È anche questo un modo per conoscere ogni città in maniera più intima. La lettura di un buon libro diventerà parte del ricordo di viaggio.



3. MUSICA

Ogni vacanza ha bisogno della sua colonna sonora. Proprio per questo non bisogna mai dimenticare di portarsi la musica che si preferisce, ma anche di ascoltare quella che gira intorno. Si può creare la propria playlist prima di partire, oppure durante il viaggio ci si può lasciare trasportare alla scoperta delle sonorità della città visitate.



4. SMARTPHONE E TABLET

Utilissimi per mille motivi, non solo per portare con un libro e la colonna sonora, ma anche per fotografare gli angoli più belli e girare video divertenti per condividerli in tempo reale con i propri amici e parenti sarà un aspetto divertente della vacanza. Condividere le emozioni con chiunque sia lontano aiuterà a rendere il viaggio ancora più unico.



5. GIACCA, SCIARPA E CAPPELLO

Sono 3 elementi "strutturali" che potrebbero rivelarsi utili in ogni stagione e a tutte le ore del giorno e della notte. Da portare sempre in valigia per tirarli fuori ad ogni occorrenza.



6. OMBRELLO O KWAY

Niente può fermare l’intrepido viaggiatore. Ma, passeggiare sotto la pioggia non è sempre il massimo. Oltre a bagnarsi, si rischia di ammalarsi e non godersi a pieno la splendida vacanza in città. Quindi, bisogna mettere da parte l’idea che l’ombrello sia un oggetto antiestetico e portarsene uno sempre in borsa o nello zaino. A certe latitudini non si può proprio farne a meno.



7. UNA BORSA O UNO ZAINO CAPIENTE

Strategici per portare gli accessori di cui sopra, ma anche per avere sempre a portata di mano qualcosa da bere, fazzoletti, qualche snack e tutto quello che potrebbe servire nella vacanza metropolitana. Non solo, andando in giro per la città sicuramente la borsa o lo zaino verranno riempiti con tanti oggetti, ricordi e regalini da portare agli amici.



8. TESSERA GIOVANI

Mai lasciare a casa il vostro universitario o qualsiasi altro documento che possa attestare il proprio status di studenti. Anche la carta "Io Studio" va benissimo, ad esempio. In molti paesi, e quindi in tantissime città, essere studenti potrebbe far ottenere sconti per visitare musei e altri luoghi particolarmente interessanti.



9. SACCHETTO PORTA DOCUMENTI, CONTATTI UTILI E BIGLIETTI

Bisogna assolutamente evitare di fare telefonate internazionali perché non ci si ricorda dove sono i propri documenti. Al contrario, è importante fare uno sforzo ed essere autosufficienti. Un’idea per non perderli potrebbe essere quella di metterli tutti insieme, ordinatamente in una cartellina apposita. Se dovessero servire si eviteranno inutili perdite di tempo e scialacquamenti di portafogli.



10. MAPPA CITTADINA MEZZI PUBBLICI

La città non deve avere segreti! Proprio per questo, una volta arrivati in città, occorre procurars una cartina aggiornata in albergo o nei numerosi uffici d'informazione turistica presenti nelle stazioni, negli aeroporti e in centro città.