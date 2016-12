Francesca Fialdini si racconta a Skuola.net, parlando della sua carriera universitaria

foto Dal Web 14:44 - Oggi la crisi ha tolto fiducia ai ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro, ma Skuola.net ha raccolto la testimonianza di giovani professionisti che hanno saputo creare un ponte tra i loro studi e il lavoro. Questo è l’esempio di Francesca Fialdini, conduttrice laureata in scienze della comunicazione che oggi lavora in Rai e che dall’università ha ricevuto non solo la formazione adatta, ma anche la tempra e l’ambiente giusto per per realizzare i propri sogni. - Oggi la crisi ha tolto fiducia ai ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro, ma Skuola.net ha raccolto la testimonianza di giovani professionisti che hanno saputo creare un ponte tra i loro studi e il lavoro. Questo è l’esempio di, conduttrice laureata inche oggi lavora in Rai e che dall’università ha ricevuto non solo la formazione adatta, ma anche la tempra e l’ambiente giusto per per realizzare i propri sogni.

PERSEGUIRE L'OBIETTIVO La prima cosa che la giovane professionista dimostra è una grande determinazione, anche quando i suoi sogni sembrano finalmente realizzati. Francesca Fialdini non si considera ancora una giovane laureata che ce l’ha fatta: “Usare questo termine è un po’ forte, non si è mai arrivati, è sempre necessario aggiornarsi e darsi da fare” e sottilinea l’importanza di perseguire l’obiettivo che ci si era prefissati all’inizio del percorso di studi. Per la sua esperienza, “Scienze della Comunicazione è stata fondamentale, è una grande soddisfazione fare ciò che ci piace fare e quello per cui si è studiato tanto”.

RACCONTARE LA VERITÀ

Per Francesca Fialdini, il desiderio di una carriera nel campo della comunicazione è nato quando era bambina. “Durante il classico tema di terza elementare ‘cosa vuoi fare da grande’ mi sono fatta tante domande, e alla fine ho concluso che volevo fare la fotoreporter. Ma non sapevo assolutamente che cosa significasse fare la fotoreporter!”. L’esigenza fondamentale che allora sentiva - spiega la conduttrice - era quella di raccontare la verità, ed è la spinta che l’accompagna tutt’ora nella sua professione.

FACOLTÀ, PREGI E DIFETTI CHE AIUTANO

L’esperienza nella facoltà di Scienze della Comunicazione è stata, per la conduttrice, molto formativa, perché anche le difficoltà incontrate durante gli studi hanno tirato fuori la determinazione: “Volevo arrivare in fondo e volevo arrivarci bene, e questa difficoltà ha tirato fuori quel lato del carattere che non pensavo di avere”, racconta la Fialdini. Ma un ruolo chiave hanno avuto soprattutto preparazione e la disponibilità dei professori, oltre che un ambiente attivo e stimolante.