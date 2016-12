Maturità, presto i risultati degli scritti

foto Ansa Correlati Terza prova: fattibile per il 70% dei maturandi

Quizzone: gli studenti si votano ai Vip 14:35 - Con la giornata di ieri sono finite anche le terze prove per i ragazzi che stanno affrontando l’esame di Maturità, anche se qualcuno dovrà sostenere l’ultimo degli scritti proprio oggi. Ora è tempo di pensare alla pubblicazione dei quadri di questi giorni che renderanno noti i risultati delle prove scritte. Il punteggio raggiunto è importante perché i soli scritti costituiscono, con i loro 45 punti, quasi la metà dell’intero voto di esame. - Con la giornata di ieri sono finite anche le terze prove per i ragazzi che stanno affrontando l’esame di Maturità, anche se qualcuno dovrà sostenere l’ultimo degli scritti proprio oggi. Ora è tempo di pensare alla pubblicazione dei quadri di questi giorni che renderanno noti i risultati delle prove scritte. Il punteggio raggiunto è importante perché i soli scritti costituiscono, con i loro 45 punti, quasi la metà dell’intero voto di esame.

UN BUON VOTO

La sufficienza si assesta intorno al 30 e un voto che non ottimo, ma sostanzialmente buono, è compreso tra il 30 e 36 - 37 circa. I ragazzi che hanno raggiunto questo risultato sono quelli che devono giocarsi al meglio la carta della tesina o del percorso, puntando sull’ originalità per impressionare con, ad esempio, contenuti multimediali o collegamenti particolarmente azzeccati.



GLI ECCELLENTI

Il quadro dell’exploit è quello del maturando che ha ottenuto un punteggio che va dal 38 al 45. Sicuramente la commissione si aspetta un buon risultato anche al colloquio orale e per questo il maturando eccellente dovrà mettercela tutta. Forse lo studente è caricato maggiormente di stress, ma è decisamente nelle sue potenzialità fare un ottimo esame orale in modo da poter prendere il 100 o il 100 e lode. A questi ragazzi che hanno realizzato i migliori risultati basterà fare quello che hanno sempre fatto durante l’anno: studiare con passione e affrontare la commissione con sicurezza.



CHI PIU’, CHI MENO

Se il punteggio scende al di sotto del 30 può essere un duro colpo per un maturando, vista la grande importanza degli scritti per il voto finale di maturità. Molti possono temere di non arrivare alla sufficienza ed essere bocciati in sede d’esame. In questo caso l’ansia può giocare brutti scherzi, per questo la calma, la concentrazione e l’impegno sono le cose più raccomandate. La tesina dovrà essere presentata mostrando tutto il lavoro che si è fatto , senza rischiare di giocarsi tutto con argomenti poco attinenti. Comunque, i professori della commissione, soprattutto quelli interni, sono di solito propensi a dare una mano a coloro che sono in difficoltà. Una promozione serena non è solo possibile, ma altamente probabile: alla maturità, infatti, si boccia solo nell’1,1% dei casi.