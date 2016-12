Terza Prova: fattibile per il 70% dei maturandi

- Come consuetudine, Skuola.net ha proposto ai suoi utenti un instant poll per rilevare le opinioni dei maturandi che questa mattina hanno svolto la terza prova scritta dell’esame di maturità. Nonostante fosse uno degli ostacoli più temuti, oltre il 70% dei maturandi ha giudicato la prova fattibile: per la precisione il 55% ha valutato la difficoltà in linea con le aspettative, mentre il 16% dei votanti l’ha trovata addirittura più semplice del previsto.

SANTI PROF

Forse anche grazie all’aiuto dei professori. Come aveva anticipato Skuola.net, 2 maturandi su 3 erano già a conoscenza delle materie grazie alle anticipazioni fornite dai prof in commissione. Oggi invece la Provvidenza di manzoniana memoria si è palesata sotto forma di suggerimenti: oltre un maturando su due confessa di aver ricevuto dai docenti una dritta per rispondere ai quesiti.

QUIZZONE A CHI?

A proposito di quesiti, sebbene nel linguaggio comune la terza prova venga etichettata come quizzone, in realtà le domande a risposta chiusa non sono la tipologia più diffusa. Infatti la maggior parte dei maturandi ha avuto a che fare con domande aperte a risposta breve (circa il 44%), mentre il 20% si è confrontato sia con queste ultime che con le crocette. Solo il 6% ha dovuto rispondere a un questionario di sole risposte multiple, mentre il 27% ha svolto la prova sotto forma di trattazione sintetica degli argomenti.

ECCO I SOLITI COPIONI

Infine Skuola.net ha anche rilevato il tasso di cheat che ha caratterizzato la terza prova scritta di Maturità: gli studenti che giurano di non aver copiato sono il 65%, cioè due su tre. Il 17% invece afferma di aver usato i classici bigliettini, il 13% confessa di aver ricevuto un supporto dai compagni che gli hanno passato il compito, infine il 5% ha utilizzato internet.