Quizzone: gli studenti si votano ai Vip

foto Ansa 13:44 - Per comprendere l'umore degli studenti impegnati nella terza prova non serve più andare di fronte le scuole per intervistare i maturandi. Basta rivolgere l'occhio sui social network e in particolar modo su Twitter. Infatti l'hashtag #terzaprova fin da questa mattina si sono polarizzate le discussioni dei maturandi sul terzo e ultimo scritto. Skuola.net ha seguito la prova in diretta selezionando le informazioni più interessanti: http://www.skuola.net/news/scuola/terza-prova-2013-live.html.

Ultima spiaggia, mi voto al vip - Quando ormai gli studenti non sanno più a che santo votarsi, scende in campo la pagana devozione al Vip. Sono in molti a chiedere, prima dell’ingresso in aula, un in bocca al lupo via Twitter all’idolo di turno. Per esempio @iMartinaB scrive a Valerio Scanu: “Tra un'ora ho la terza prova dell'esame di maturità e l'ansia mi sta divorando. :( Me lo fai un "in bocca al lupo"?” mentre @gio_official3h invoca la presenza di Bobo Vieri “bobo mi serve assolutamente un tuo retweet per questa terza prova,per favoreee!”. Ma anche il Trio Medusa è attivissimo, dispensando consigli ai propri follower come: “MAI lasciare un bianco... Non dai la possibilità al prof di aiutarti..”. Insomma dopo gli in bocca al lupo di Balotelli e Jovanotti, la nuova frontiera della Maturità è rivolgersi al guru del jet-set. Ma anche il Ministro Carrozza viene menzionato nei tweet dei maturandi: @paologamba10, uno studente di Livorno, commenta vittorioso “Ed alla faccia del terremoto noi la #terzaprova della maturità #stoicamente l'abbiamo fatta!!! #maturità2013 #livorno @MC_Carro”.



Terza prova con fuso orario - Ma non mancano anche informazioni di servizio: stando a quanto si scrive sempre sul famoso Social Network, in alcune scuole la prova si svolgerà in tarda mattinata o addirittura nel pomeriggio. Infatti mentre qualcuno commenta l’esito della sua prova ormai finita, altri scrivono che ancora dovranno sostenerla, nel pomeriggio o addirittura domani. E se di solito qualche ora in più per studiare non dispiace, oggi sono in molti a lamentarsi degli orari della terza prova: @Aneres93 scrive “la cosa che mi rode....è che c'è gente che ha già finito la #TerzaProva invece io devo ancora inizare...-_-“ , e @PeppeRecupero“Aspettando le fottute ore 18!!”. Ma c’è anche chi ha potuto dormire un po’ di più alla faccia degli esami, come ‏@saramoretti che scrive “Svegliarsi a 12...alla faccia della terza prova...che ho tra due ore..”.



I commenti degli studenti - Come facile immaginare, si sprecano i commenti da bar sport sulla commissione che ha realizzato le domande: da una parte fioccano le lamentele dei ragazzi sulle scelte dei commissari esterni, dall’altra i commenti sui suggerimenti e gli aiuti da parte dei commissari interni: @AbissoSilente afferma “domande bastardissime su argomenti nemmeno accennati durante l'anno scolastico. Ecco cosa significa avere prof esterni”, mentre un altro utente scrive “Oggi è il giorno della terza prova. Si, quella in cui i prof suggeriscono le risposte!” e @ Jessica Fé parla della sua prof “La Vezzina che mentre si fa la terza prova ci regala gli cioccolatini: peccato era pieno di liquore e la metà ce l'ho nei jeans”. Insomma, si intrecciano alleanze inedite ma utilissime durante la terza prova, sperando che si ripropongano anche durante il colloquio orale. Ma come sono andate queste terze prove? I ragazzi che hanno affrontato il quizzone durante le prime ore della mattina sono già fuori ed hanno anche un’idea di come sia andata, e fioccano commenti ironici. @Bleky94 dice “Appena tornata a casa dalla #TerzaProva...Dire che ho inventato le risposte è dire poco..Neanche Walt Disney avrebbe avuto la mia fantasia” e ‏@ilariaromiti “Ma che bella #terzaprova che ho fatto, se tutto va bene avrò preso 8/15. MALEDETTI”.