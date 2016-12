Seconda prova: tracce semplici

foto Ansa Correlati Soluzioni quesiti matematica

Maturità,a Milano il record dei copioni 18:06 - Rispetto alla giornata di ieri, gli studenti hanno avuto sicuramente meno sorprese rispetto a quelle della giornata di ieri. Lo confermano i numeri rilevati da Skuola.net, secondo i quali la maggioranza degli studenti ha giudicato fattibili le tracce proposte oggi. Infatti, per un 1 maturando su 5 le prove sono state più semplici delle aspettative, mentre per 1 su 3 in linea con la difficoltà attesa.

TRACCE DA PROGRAMMA

Lo scollamento tra i quesiti ministeriali e il programma scolastico, simboleggiato in occasione della prima prova dalla scelta di Magris per l’analisi del test, sembra essere almeno in parte rientrato. Solo il 17,3% dei maturandi intervistati denuncia, a suo giudizio, una totale differenza tra gli argomenti della prova e quelli del programma svolto. Al contrario, quasi la metà dei ragazzi, il 40%, ha trovato le tracce del suo secondo giorno di esame del tutto coerenti col programma, mentre per quasi altrettanti lo erano solo in parte.



SECONDA PROVA: AUMENTANO I COPIONI

Più alto di quello rilevato per la prima prova è il numero di copioni: 1 maturando su tre afferma di aver copiato. Tuttavia, come aveva anticipato Skuola.net nel corso della mattinata, solo il 5% loro ha confessato di aver usato il proprio smartphone per i suoi loschi scopi. Sono ben maggiori quelli che hanno sbirciato i bigliettini, circa l’11%, e ancora di più coloro ai quali hanno passato il compito, circa il 18%. Sono dati assolutamente in linea con quanto rilevato nel 2012. Grazie ai dati rilevati mediante la propria App, Skuola.net è in grado di stilare una classifica delle province dove si è copiato di più in questa giornata: Milano anche oggi al primo posto, seguita da seguita da Roma, Bari, Napoli, Genova e Palermo.



TUTTA COLPA DI ADE

Come ieri, anche oggi il gran caldo sembra aver condizionato la performance degli studenti. Infatti, la metà degli studenti ritiene che il clima abbia condizionato negativamente la sua perfomance. Un po’ meglio rispetto a ieri, quando il 60% dei votanti attribuiva all’anticiclone Ade la colpa di una prestazione sotto le attese.



LA MATURITÀ DEL FARE

“Promossa la Maturità del “Fare”, come definita da Skuola.net commentando le tracce proposte questa mattina dal Ministero – dichiara Daniele Grassucci, Responsabile delle Relazioni Esterne di Skuola.net - dato che la maggior parte degli studenti ha giudicato le tracce ministeriali fattibili. Nonostante le numerose fotografie giunte dalle scuole e caricate in Rete a tempo di record, la percentuale di studenti che stamattina ha utilizzato il telefonino per copiare resta comunque bassa, pari al 5”.