Maturità, a Milano il record dei copioni 2.0

Maturità, l'ora della seconda prova scritta 14:10 - Pioggia di foto dalle scuole si sono riversate indistintamente verso social network, siti di informazione e studenteschi. La Redazione di Tgcom24 ha vinto la gara nazionale del cacciatore di tracce, pubblicando a tempo di record la foto della traccia di latino. Ma gli studenti stando effettivamente copiando in massa le prove scritte? Dai dati in suo possesso Skuola.net rassicura sulle dimensioni del fenomeno: i tentativi di connessione al portale sono in stragrande maggioranza pervenuti da fuori le scuole, quindi da parte di curiosi della Maturità non impegnati nell'esame.

I COPIONI 2.0

Tuttavia ci sono città dove gli studenti si sono distinti, in questa mattinata, per l’uso del telefonino per dare una sbirciatina sul web. Vince per distacco l’area della provincia di Milano, seguita da Roma, Bari, Napoli, Genova e Palermo. E’ quanto emerge dall’esame del traffico sull’App Mobile di Skuola.net.