- Ai maturandi del Classico è stata proposta una versione di Quintiliano su "Omero maestro di eloquenza". Il passo è tratto dal libro X dell'Istitutio oratoria, di cui viene ripresa parte del capitolo I (paragrafo 45 e seguenti), in cui l'autore sostiene che Omero sia l'iniziatore dell'oratoria, anche se poeta. La versione proposta era tra quelle già disponibili alla vigilia, con traduzione compresa, sul sito skuola.net: Quintiliano era infatti tra gli autori più attesi dagli studenti. D'altra parte, testo e traduzione sono arrivati sul Web a pochissimi minuti dalla consegna della prova tra i banchi.- Problemi con funzioni e un lungo questionario che spazia dalla matematica alla geometria sono state le prove sottoposte agli studenti del Liceo scientifico. Le tracce proposte "sembrano abbastanza abbordabili" a Donato Antonio Ciampa, dottore di Ricerca in Matematica e responsabile area Matematica di Skuola.net. "Le richieste dei problemi e di buona parte dei quesiti - aggiunge - si basano fondamentalmente su argomenti di analisi e quindi del programma di studio dell'ultimo anno. Ci sono alcuni riferimenti ad argomenti di probabilità, geometria e un paio di domande di carattere teorico".- Gli aspiranti periti elettronici si confrontano con la progettazione di un sistema di monitoraggio delle condizioni chimico-fisiche di un allevamento ittico, mentre i ragionieri sono alle prese con la solita redazione di bilancio e nota integrativa, nonché relazione sulla situazione economica finanziaria di una azienda che, alla fine del 2011, era in condizioni di obsolescenza e quindi nel 2012 ha deciso di investire per ammodernarsi.- Agli studenti del Linguistico è stato invece proposto un tema su e-book e il grande Gatsby: gli studenti si devono cimentare con un'analisi in inglese sugli argomenti proposti.- Il taglio dei fondi al sistema dell'istruzione finisce tra i banchi degli studenti di Scienze sociali. Una traccia proposta mette in evidenza che la crisi, dal 2008 a oggi, ha determinato a livello mondiale un taglio dei fondi al sistema Istruzione, con la conseguenza che in futuro gli uomini diventeranno docili macchine e non cittadini a pieno titolo. Ai candidati si chiede di commentare un passo che esprime questi concetti tratto dal libro "Non per il Profitto" di Marta C. Nussbaum, edito nel 2011. "Di nuovo - commenta Daniele Grassucci, responsabile dei Contenuti del Portale Skuola.net - una traccia di strettissima attualità anche alla luce delle recenti dichiarazioni del ministro".