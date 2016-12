Tracce Esame, le indiscrezioni su WhatsApp

foto Dal Web Correlati Maturità,traccia su Magris delude

Maturità, brano Claudio Magris 15:10 - Le nuove tecnologie cambiano il modo di varcare la cortina di ferro che dovrebbe impedire agli studenti di comunicare fuori dalle scuole. Se agli albori della telefonia cellulare lo strumento principe era l'sms, sostituito poi dalla mail grazie all'avvento degli smartphone, per la Maturità 2013 si torna alle origini: la maggior parte delle segnalazioni arrivate alla redazione di Skuola.net sono giunte attraverso il noto servizio di messaggeria WhatsApp. Sono state decine gli studenti a ricorrere a questo sistema sia per inviare richieste di aiuto sia per condividere le segnalazioni.

GOLA PROFONDA

Tuttavia non sono stati gli studenti, bensì le fonti ben informate a permettere a Skuola.net a essere il primo sito studentesco a rivelare l'indiscrezione della traccia. Alle 8.48 il primo lancio di agenzia smentiva le prime indiscrezioni di Pirandello. La Redazione di Tgcom24 è stata la prima a pubblicare in rete le foto delle tracce della prima prova di Maturità.



PROF PALADINI DEGLI STUDENTI

Forse per permettere di aiutare gli studenti alle prese col sorprendente Magris, alle 10.30 un professore ha recapitato alla mail della redazione di Skuola.net le tracce fotocopiate all'interno di una scuola. Chiaro il messaggio: adesso mettetele a disposizione per aiutare tutti.



GLI STUDENTI PREGANO

Da WhatsApp arrivano anche suppliche. La richiesta più frequente da parte degli studenti è quella di inviare gli svolgimenti di questa o quella traccia.