Notte prima degli esami: notte di totoesame

foto Ansa Correlati In bocca al lupo da Skuola.net 11:46 - Sono oltre 100.000 i maturandi che hanno partecipato alla Notte Prima degli Esami di Skuola.net, una diretta di 12 ore sul web sta per concludersi all'alba del primo giorno di scritti. Stando ai dati di Skuola.net quasi la metà dei maturandi temeva di non riuscire a dormire per l'ansia, mentre uno su dieci era intenzionato a rimanere sveglio per studiare o per raccogliere le ultimi indiscrezioni.

I PIU’ HANNO RIPOSATO

Fortunatamente l’ansia non ha preso il sopravvento: la maggior parte dei partecipanti all’evento è andata a dormire allo scoccare della mezzanotte, ma non sono comunque mancati gli insonni, circa 10.000. La diretta videochat ha visto la partecipazione nella prima parte della serata di ospiti d’eccezione come il conduttore radiofonico Marco Presta, il vincitore del festival di Sanremo Antonio Maggio, le finaliste di Amici Greta e Verdiana, il giovane attore Federico Costantini. Inoltre, come ormai tradizione, un rappresentante della Polizia Postale ha presenziato per smentire con il crisma dell’ufficialità bufale e leggende metropolitane.



CACCIA ALLA TRACCIA

La febbre da totoesame ha invece contagiato il popolo dei maturandi sparso sul web: sono stati circa 30.000 gli studenti che durante l’evento hanno consultato la sezione di Skuola.net dedicata ai temi e ai saggi brevi. Esaminando le consultazioni dei contenuti, per il popolo della notte prima degli esami, i temi più gettonati per la prima prova di italiano erano, nell’ordine: la condizione femminile e la violenza sulle donne, la crisi, internet, Ungaretti e Pirandello. Per poi ritrovarsi questa mattina di fronte a scelte del tutto inaspettate, come spesso accade.