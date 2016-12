Maturità 2013: in bocca al lupo speciale dai vip

- I vip sostengono i maturandi. Il cantante Marco Mengoni, la iena Nadia Toffa, gli attori Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, l’astronauta Paolo Nespoli, sono solo alcuni di coloro che hanno manifestato solidarietà agli studenti raccontando come hanno vissuto il loro esame e facendo un grande in bocca al lupo ai ragazzi dai microfoni di Skuola.net.

Gli ormai noti Soliti idioti, dopo l’ironia iniziale riescono a togliersi i panni divertenti di Ruggero e Gianluca De Ceglie, dando consigli degni di un mental coach. Niente panico, consigliano i giovani attori, perché quello che stanno vivendo, nonostante l’ansia, è un momento che gli studenti ricorderanno sempre: per questo devono viverlo con leggerezza e goderselo a pieno. “Andate lì e spaccate tutto” concludono tra una battuta e l’altra.

Anche la iena Nadia Toffa ha fatto il suo in bocca al lupo agli studenti dando qualche consiglio utile per affrontare la prima prova di Maturità. “Non studiate fino alle sei del mattino – consiglia – piuttosto rileggete la tesina prima di dormire per sognarla e ripassare durante la notte”. Il suo ricordo della Maturità? Tanta ansia, ma se ci ripensa ora, le spunta un sorriso. E conclude con il rituale “E speriamo che le Iene portino bene!”.

Per i maturandi vedere l’esame come un ricordo nostalgico è ancora impossibile. Ma c’è chi dopo anni c’è riuscito. Si tratta di Marco Mengoni, che davanti alle telecamere di Skuola.net sostiene che della Maturità gli è rimasto un bel ricordo. Inoltre, Alex Zanardi ha addirittura confessato di provare “solidarietà ma anche un pizzico di invidia” perché ne suoi ricordi quelli dell’esame “sono stati giorni molto belli a dispetto di ansia e panico”.

“Cosa ci fate davanti alla televisione? Andate a studiare!”. Sembra quasi un ordine il consiglio dell’astronauta Paolo Nespoli nel suo video di incoraggiamento per i maturandi. Ma il rimprovero è scherzoso e prosegue con un consiglio prezioso per incoraggiare i maturandi a tirar fuori la grinta: “Date il massimo, puntate sempre in alto e dateci dentro”. Invece, Andrew Howe, da bravo sportivo, raccomanda di rimanere ben concentrati per riuscire a dare il meglio. Infine Stefano Moriggi, filosofo e conduttore televisivo, consiglia di “non studiare fino all’ultimo secondo!”.