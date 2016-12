Il bonus maturità resta, a cambiare è il sistema di assegnazione del punteggio

SBARRAMENTO A 80

Nel nuovo decreto si conserva la soglia di ingresso, cioè la possibilità di conseguire il bonus agli studenti il cui voto di diploma supera gli 80/100 e allo stesso tempo si collocano almeno all'80° percentile, in questo caso rispetto ai voti attribuiti dalla commissione d'esame nell'anno 2012/2013. Quindi si accede al bonus solo se il risultato conseguito è uguale o superiore a quello raggiunto dal 20% degli studenti valutati dalla stessa commissione.

IL PUNTEGGIO

Cambia radicalmente il sistema di assegnazione del punteggio. Non più un complicato sistema governato dai percentili, ma una più semplice tabella di conversione uguale per tutti gli studenti d'Italia. Il punteggio bonus andrà da 1 a 10 punti, mentre prima la forbice era compresa tra 4 e 10 punti.

1 punto - voto compreso tra 80 e 82

2 punti - voto compreso tra 83 e 85

3 punti - voto compreso tra 86 e 88

4 punti - voto compreso tra 89 e 90

5 punti - voto compreso tra 91 e 92

6 punti - voto compreso tra 93 e 94

7 punti - voto compreso tra 95 e 96

8 punti - voto compreso tra 97 e 98

9 punti - voto compreso tra 99 e 100

10 punti - voto pari a 100 e lode

NUOVI TEMPI PER LE ISCRIZIONI

I voti dell’esame di stato riferiti all’80esimo percentile di riferimento saranno pubblicati sul portale Universitaly del Ministero entro il 30 agosto 2013. Gli studenti che hanno già effettuato l’iscrizione ai test di ammissione dovranno integrarla con le informazioni necessarie all’attribuzione del bonus legato al punteggio di diploma che viene calcolato secondo le nuove modalità. Le iscrizioni on line si apriranno il 25 giugno e si chiuderanno il 18 luglio. Il perfezionamento dell’iscrizione presso le singole sedi sarà completato con il versamento del relativo contributo di iscrizione che dovrà essere effettuato entro il 25 luglio e dal quale sono dispensati gli studenti che hanno già versato il contributo di iscrizione e che confermano la prima preferenza.

CONFERMATE LE DATE

Confermato chiaramente lo slittamento a settembre dei test, come avevamo già anticipato, secondo il seguente calendario:

Architettura: 3 settembre 2013

Professioni Sanitarie: 4 settembre 2013

Medicina e Chirurgia e Protesi Dentaria: 9 settembre 2013

Veterinaria: 10 settembre 2013

Confermata anche il sistema di punteggio totale del test: 90 punti per la risposta alle domande, 10 punti massimo di bonus. Il test sarà composto da 60 quesiti da svolgere in 100 minuti, con 1.5 punti a risposta esatta e 0.4 punti di penalizzazione per ogni risposta sbagliata.



SKUOLA.NET APPLAUDE

Skuola.net è stato il primo portale di informazione in Italia a far notare che con il vecchio sistema nel 20% delle scuole era impossibile prendere il massimo del bonus, anche se uno studente fosse arrivato a conseguire il massimo dei voti alla maturità. Per contro esistevano alcune scuole, circa il 5%, dove invece bastava diplomarsi con 80 per ottenere 10 punti bonus. Il nuovo sistema corregge questo baco e permette ai più meritevoli, cioè quelli che hanno conseguito 100 e lode, e solo a loro, di portarsi a casa il massimo del bonus.