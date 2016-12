Viaggio di Maturità: 4 su 5 in partenza

- Nonostante la crisi, gli studenti non rinunciano al viaggio di Maturità. Italia e Grecia sono le mete preferite dai ragazzi per partire con i loro amici e compagni di classe. La presenza prepotente di Internet nelle loro vite non fa comunque preferire la prenotazione online del viaggio alla più classica da effettuare tramite agenzia, che resta il canale sul quale convergono il maggior numero di consensi. Questo è il dato forse più eclatante emerso da una ricerca svolta da Skuola.net per conto di Karambola, tour operator del gruppo Alpitour.

NIENTE PUÒ FERMARCI

I maturandi sembrano urlare al mondo il proprio desiderio di partire per le vacanze. L’85% di loro ha affermato che una volta finito l’esame partirà per la vacanza-mito nell’immaginario collettivo dei ragazzi. Nemmeno la crisi economica fa desistere gli studenti dall’intraprendere il loro viaggio, magari motivati dalla compagnia che avranno al loro fianco. Infatti, la metà di loro partirà con gli amici, mentre uno su quattro con i compagni di classe. Pochi hanno intenzione di fare il loro viaggio di Maturità con il partner, solo il 18%. Ci sarà tempo per questo tipo di vacanze, che invece sono più diffuse tra gli universitari.

DIVERTIMENTO LOW COST

Questo sembra essere il motto dei diplomandi che hanno intenzione di partire subito dopo l’esame. Infatti, circa il 40% di loro si è posto come tetto di spesa massima da destinare al viaggio quello tra i 100 e i 300€, mentre il 30% alza il budget tra i 300 e i 500 €. Italia, Grecia e Spagna sono le mete più gettonate, registrando preferenze superiori al 30%. Tuttavia dovendo sognare e avendo budget più sostanziosi, per la vacanza ideale rimangono mete come Stati Uniti e Australia: uno studente su tre sogna gli States. Ma per il viaggio di una vita non si possono correre rischi e gli studenti decidono di andare sul sicuro. Il canale che raccoglie complessivamente maggiori preferenze per la prenotazione è rappresentato dalle agenzie di viaggio. Infatti, il 42% degli studenti preferisce recarsi fisicamente in un’agenzia di viaggio e organizzare la propria vacanza tramite un tour operator: tra esami di Maturità e test di ingresso, che sono stati rimandati a Settembre solo qualche giorno fa, era davvero arduo trovare lo spazio anche per pianificare una vacanza.

IN VIAGGIO CON SKUOLA.NET E KARAMBOLA

A fronte di questi dati Alpitour, con il suo brand Karambola, una garanzia nel settore viaggi dedicati ai giovani, ha organizzato pacchetti vacanza insieme al sito Skuola.net. Lo scopo della collaborazione è la creazione di vacanze a misura di studente, ma allo stesso tempo a portata delle loro tasche. Ibiza e Lloret de Mar sono le mete spagnole definite dai pacchetti che i maturandi potranno prenotare, con prezzi a partire da 399 euro, direttamente dal sito di Skuola.net, uno dei siti più gettonati durante la Maturità. Tra una tesina e un ripasso, si prenota la vacanza.